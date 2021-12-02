02 декабря 2021

Депутаты Кургана срочно собрались из-за школьного питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Столовая в промышленном техникуме. Курган, суп, борщ, столовая, еда, школьная столовая, питание, школьное питание
В бюджете Кургана остались неизрасходованные деньги на школьное питание Фото:

В Кургане 3 декабря прошло внеочередное заседание гордумы. Депутаты приняли решение до конца декабря сделать питание для учащихся 1-4 классов двухразовым, сообщает пресс-служба гордумы.

«3 декабря состоялось внеочередное заседание Курганской городской думы. <…> Депутатами принято решение с 6 и по 30 декабря текущего года обеспечить учащихся 1-4 классов бесплатным двухразовым горячим питанием», — указано на сайте гордумы.

По данным представителей думы, на каждого ученика будет потрачено по 162 рубля в день. Депутаты приняли такое решение из-за того, что в бюджете появились неизрасходованные средства на бесплатное питание. Они остались после дней, когда школьники находились на дистанционном обучении и дополнительных каникулах.

В сентябре в столовых образовательных организаций Курганской области не хватало 380 сотрудников. В Кургане, на тот момент, искали 144 работника этой сферы.

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В Кургане 3 декабря прошло внеочередное заседание гордумы. Депутаты приняли решение до конца декабря сделать питание для учащихся 1-4 классов двухразовым, сообщает пресс-служба гордумы. «3 декабря состоялось внеочередное заседание Курганской городской думы. <…> Депутатами принято решение с 6 и по 30 декабря текущего года обеспечить учащихся 1-4 классов бесплатным двухразовым горячим питанием», — указано на сайте гордумы. По данным представителей думы, на каждого ученика будет потрачено по 162 рубля в день. Депутаты приняли такое решение из-за того, что в бюджете появились неизрасходованные средства на бесплатное питание. Они остались после дней, когда школьники находились на дистанционном обучении и дополнительных каникулах. В сентябре в столовых образовательных организаций Курганской области не хватало 380 сотрудников. В Кургане, на тот момент, искали 144 работника этой сферы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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