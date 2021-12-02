Депутаты Кургана срочно собрались из-за школьного питания

03 декабря 2021 в 15:09 Размер текста - 17 +

В бюджете Кургана остались неизрасходованные деньги на школьное питание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 3 декабря прошло внеочередное заседание гордумы. Депутаты приняли решение до конца декабря сделать питание для учащихся 1-4 классов двухразовым, сообщает пресс-служба гордумы. «3 декабря состоялось внеочередное заседание Курганской городской думы. <…> Депутатами принято решение с 6 и по 30 декабря текущего года обеспечить учащихся 1-4 классов бесплатным двухразовым горячим питанием», — указано на сайте гордумы. По данным представителей думы, на каждого ученика будет потрачено по 162 рубля в день. Депутаты приняли такое решение из-за того, что в бюджете появились неизрасходованные средства на бесплатное питание. Они остались после дней, когда школьники находились на дистанционном обучении и дополнительных каникулах. В сентябре в столовых образовательных организаций Курганской области не хватало 380 сотрудников. В Кургане, на тот момент, искали 144 работника этой сферы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане 3 декабря прошло внеочередное заседание гордумы. Депутаты приняли решение до конца декабря сделать питание для учащихся 1-4 классов двухразовым, сообщает пресс-служба гордумы. «3 декабря состоялось внеочередное заседание Курганской городской думы. <…> Депутатами принято решение с 6 и по 30 декабря текущего года обеспечить учащихся 1-4 классов бесплатным двухразовым горячим питанием», — указано на сайте гордумы. По данным представителей думы, на каждого ученика будет потрачено по 162 рубля в день. Депутаты приняли такое решение из-за того, что в бюджете появились неизрасходованные средства на бесплатное питание. Они остались после дней, когда школьники находились на дистанционном обучении и дополнительных каникулах. В сентябре в столовых образовательных организаций Курганской области не хватало 380 сотрудников. В Кургане, на тот момент, искали 144 работника этой сферы.