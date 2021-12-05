В свердловских поликлиниках отменили прием здоровых детей

С 29 ноября по 5 декабря в области зарегистрировано 47480 случаев ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поликлиниках детской городской больницы №8 Екатеринбурга из-за неблагоприятной эпидобстановки отменен прием здоровых детей и проведение профилактических прививок. Информация об этом содержится на официальном сайте поликлиники.

«Отмена приема здоровых детей в поликлиниках вводится с 6 декабря и до особого распоряжения», — сообщается в официальном Instagram-аккаунте поликлиники. К аналогичным мерам прибегли в медучреждениях Нижнего Тагила. Главврач Нижнетагильской детской горбольницы Ольга Булакова рассказала телеканалу «Телекон», что первичные больные станут проходить через фильтр-бокс или вызовы.

В Свердловской области отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщил URA.RU пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков. «В случае значимого подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией, главным врачом медицинской организации, в целях предотвращения распространения респираторной патологии среди здоровых детей, в том числе раннего возраста, может быть принято решение о прекращении приема здоровых детей. Высвободившиеся медицинские сотрудники переводятся на оказание неотложной помощи детям с ОРВИ», — сказал Шестаков.

На неделю с 29 ноября по 5 декабря на Среднем Урале зарегистрировано 47480 случаев ОРВИ. По данным свердловского управления Роспотребнадзора, это выше уровня эпидпорога на 60,9%. Более половины заболевших — дети до 17 лет. Чаще всего болеют дети от трех до шести лет. Самый неблагоприятный по ситуации с ОРВИ город в Свердловской области — Богданович. Здесь заболеваемость выше среднеобластной в полтора раза.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы жалуются на огромные очереди в детских поликлиниках. Родители с детьми занимали очередь с восьми утра, но многие ожидали очереди до обеда.

Скрин с сайта ДГБ№8 Екатеринбурга