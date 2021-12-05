Рыбак из Тюмени Руслан Панов поймал щуку весом более 11 килограммов на озере Светлом, для которого подобные особи — редкость. Своим результатом мужчина поделился в социальных сетях.
«Побил свой рекорд. Щука чуть больше 11 килограммов. Крупнее на озере Светлом еще не ловил», — написал тюменец Руслан Панов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Результат мужчины оценили и другие рыболовы. По их словам, подобный улов для этого водоема — большая редкость. Обычно здесь можно выловить рыбу максимальным весом чуть более девяти килограммов. Сам Руслан Панов признался: чтобы протащить щуку в лунку, ему пришлось дополнительно разбивать лед.
Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал щуку-гиганта. Вес рыбы оказался более 15 килограммов.
Рыбак из Тюмени Руслан Панов поймал щуку весом более 11 килограммов на озере Светлом, для которого подобные особи — редкость. Своим результатом мужчина поделился в социальных сетях. «Побил свой рекорд. Щука чуть больше 11 килограммов. Крупнее на озере Светлом еще не ловил», — написал тюменец Руслан Панов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Результат мужчины оценили и другие рыболовы. По их словам, подобный улов для этого водоема — большая редкость. Обычно здесь можно выловить рыбу максимальным весом чуть более девяти килограммов. Сам Руслан Панов признался: чтобы протащить щуку в лунку, ему пришлось дополнительно разбивать лед. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал щуку-гиганта. Вес рыбы оказался более 15 килограммов.