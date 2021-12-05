Тюменский рыбак поймал огромную щуку. Фото

06 декабря 2021 в 18:53 Размер текста - 17 +

Чтобы достать огромную рыбу, мужчине пришлось разбивать лед (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рыбак из Тюмени Руслан Панов поймал щуку весом более 11 килограммов на озере Светлом, для которого подобные особи — редкость. Своим результатом мужчина поделился в социальных сетях. «Побил свой рекорд. Щука чуть больше 11 килограммов. Крупнее на озере Светлом еще не ловил», — написал тюменец Руслан Панов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Результат мужчины оценили и другие рыболовы. По их словам, подобный улов для этого водоема — большая редкость. Обычно здесь можно выловить рыбу максимальным весом чуть более девяти килограммов. Сам Руслан Панов признался: чтобы протащить щуку в лунку, ему пришлось дополнительно разбивать лед. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал щуку-гиганта. Вес рыбы оказался более 15 килограммов. Фото: Руслан Панов, vk Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рыбак из Тюмени Руслан Панов поймал щуку весом более 11 килограммов на озере Светлом, для которого подобные особи — редкость. Своим результатом мужчина поделился в социальных сетях. «Побил свой рекорд. Щука чуть больше 11 килограммов. Крупнее на озере Светлом еще не ловил», — написал тюменец Руслан Панов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Результат мужчины оценили и другие рыболовы. По их словам, подобный улов для этого водоема — большая редкость. Обычно здесь можно выловить рыбу максимальным весом чуть более девяти килограммов. Сам Руслан Панов признался: чтобы протащить щуку в лунку, ему пришлось дополнительно разбивать лед. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал щуку-гиганта. Вес рыбы оказался более 15 килограммов.