05 декабря 2021
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Тюменский рыбак поймал огромную щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки на льдине, рыбалка зимняя
Чтобы достать огромную рыбу, мужчине пришлось разбивать лед (архивное фото) Фото:

Рыбак из Тюмени Руслан Панов поймал щуку весом более 11 килограммов на озере Светлом, для которого подобные особи — редкость. Своим результатом мужчина поделился в социальных сетях.

«Побил свой рекорд. Щука чуть больше 11 килограммов. Крупнее на озере Светлом еще не ловил», — написал тюменец Руслан Панов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Результат мужчины оценили и другие рыболовы. По их словам, подобный улов для этого водоема — большая редкость. Обычно здесь можно выловить рыбу максимальным весом чуть более девяти килограммов. Сам Руслан Панов признался: чтобы протащить щуку в лунку, ему пришлось дополнительно разбивать лед.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал щуку-гиганта. Вес рыбы оказался более 15 килограммов.

Фото:

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Рыбак из Тюмени Руслан Панов поймал щуку весом более 11 килограммов на озере Светлом, для которого подобные особи — редкость. Своим результатом мужчина поделился в социальных сетях. «Побил свой рекорд. Щука чуть больше 11 килограммов. Крупнее на озере Светлом еще не ловил», — написал тюменец Руслан Панов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Результат мужчины оценили и другие рыболовы. По их словам, подобный улов для этого водоема — большая редкость. Обычно здесь можно выловить рыбу максимальным весом чуть более девяти килограммов. Сам Руслан Панов признался: чтобы протащить щуку в лунку, ему пришлось дополнительно разбивать лед. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал щуку-гиганта. Вес рыбы оказался более 15 килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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