Зеленский объявил войну россиянам на Украине

07 декабря 2021 в 07:25 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский внес в парламент закон «О гражданстве Украины» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Власти Украину будут лишать гражданства людей, имеющих российский паспорт или служивших в российской армии. Соответствующий законопроект внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. «Президент Владимир Зеленский внес в парламент неотложный законопроект — „О гражданстве Украины“. Гражданство страны будут отбирать за использование на территории Украины совершеннолетним гражданином „документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины“. Также паспорта лишат за установление факта прохождения военной службы по контракту в России», — сообщают «Известия». Согласно последнему пункту законопроекта лишить гражданства могут любого украинца, получившего российский паспорт. Помимо этого, в отношении таких граждан могут быть введены штрафы и им может грозить уголовная ответственность, если они, например, работали на российском оборонном предприятии в Крыму. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что законы, принятые Зеленским, ущемляют права россиян на Украине и разжигают межнациональную рознь. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украину будут лишать гражданства людей, имеющих российский паспорт или служивших в российской армии. Соответствующий законопроект внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. «Президент Владимир Зеленский внес в парламент неотложный законопроект — „О гражданстве Украины“. Гражданство страны будут отбирать за использование на территории Украины совершеннолетним гражданином „документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины“. Также паспорта лишат за установление факта прохождения военной службы по контракту в России», — сообщают «Известия». Согласно последнему пункту законопроекта лишить гражданства могут любого украинца, получившего российский паспорт. Помимо этого, в отношении таких граждан могут быть введены штрафы и им может грозить уголовная ответственность, если они, например, работали на российском оборонном предприятии в Крыму. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что законы, принятые Зеленским, ущемляют права россиян на Украине и разжигают межнациональную рознь. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям, пишет RT.