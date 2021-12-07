В России МРОТ вырастет до 13 890 рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в России до 13 890 рублей. В социальных сетях решили сравнить МРОТ в России Европе.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, МРОТ увеличится более чем на тысячу рублей.

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