В соцсетях удивились разницей зарплат в России и Европе. «Где деньги за нефть и газ»

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В России МРОТ вырастет до 13 890 рублей в месяц Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в России до 13 890 рублей. В социальных сетях решили сравнить МРОТ в России Европе.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, МРОТ увеличится более чем на тысячу рублей.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в России до 13 890 рублей. В социальных сетях решили сравнить МРОТ в России Европе. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, МРОТ увеличится более чем на тысячу рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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