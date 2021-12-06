06 декабря 2021
05 декабря 2021

Бекмансурова, напавшего на пермский вуз, увезли из региона

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Допросы свидетелей по делу о стрельбе еще продолжаются Фото:

Напавшего на пермский вуз Тимур Бекмансуров увезли в Санкт-Петербург на психологическую экспертизу. Об этом после заседания Дзержинского райсуда в Перми рассказал следователь по особо важным делам СУ СК по Пермскому краю Сергей Дужкин, передает корреспондент URA.RU.

«Тимур Бекмансуров находится на психологической экспертизе в Санкт-Петербурге», — сообщил следователь. Также Дужкин уточнил, что по делу о напавшем на пермский вуз Тимуре Бекмансурове было допрошено свыше 1000 человек. Допросы свидетелей продолжаются, доказательную базу планируется закончить собирать в декабре, заключил следователь.

Утром во вторник 7 декабря Дзержинский суд продлил арест Бекмансурову до февраля следующего года. Ранее обвиняемый устроил стрельбу на территории ПГНИУ, в результате которой погибло 6 человек и пострадало более 40. Самого напавшего смог остановить сотрудник ДПС, после чего студента госпитализировали. Из больницы его перевезли в СИЗО и определили в отряд для инвалидов.

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Напавшего на пермский вуз Тимур Бекмансуров увезли в Санкт-Петербург на психологическую экспертизу. Об этом после заседания Дзержинского райсуда в Перми рассказал следователь по особо важным делам СУ СК по Пермскому краю Сергей Дужкин, передает корреспондент URA.RU. «Тимур Бекмансуров находится на психологической экспертизе в Санкт-Петербурге», — сообщил следователь. Также Дужкин уточнил, что по делу о напавшем на пермский вуз Тимуре Бекмансурове было допрошено свыше 1000 человек. Допросы свидетелей продолжаются, доказательную базу планируется закончить собирать в декабре, заключил следователь. Утром во вторник 7 декабря Дзержинский суд продлил арест Бекмансурову до февраля следующего года. Ранее обвиняемый устроил стрельбу на территории ПГНИУ, в результате которой погибло 6 человек и пострадало более 40. Самого напавшего смог остановить сотрудник ДПС, после чего студента госпитализировали. Из больницы его перевезли в СИЗО и определили в отряд для инвалидов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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