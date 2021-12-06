Бекмансурова, напавшего на пермский вуз, увезли из региона

07 декабря 2021 в 13:57 Размер текста - 17 +

Допросы свидетелей по делу о стрельбе еще продолжаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Напавшего на пермский вуз Тимур Бекмансуров увезли в Санкт-Петербург на психологическую экспертизу. Об этом после заседания Дзержинского райсуда в Перми рассказал следователь по особо важным делам СУ СК по Пермскому краю Сергей Дужкин, передает корреспондент URA.RU. «Тимур Бекмансуров находится на психологической экспертизе в Санкт-Петербурге», — сообщил следователь. Также Дужкин уточнил, что по делу о напавшем на пермский вуз Тимуре Бекмансурове было допрошено свыше 1000 человек. Допросы свидетелей продолжаются, доказательную базу планируется закончить собирать в декабре, заключил следователь. Утром во вторник 7 декабря Дзержинский суд продлил арест Бекмансурову до февраля следующего года. Ранее обвиняемый устроил стрельбу на территории ПГНИУ, в результате которой погибло 6 человек и пострадало более 40. Самого напавшего смог остановить сотрудник ДПС, после чего студента госпитализировали. Из больницы его перевезли в СИЗО и определили в отряд для инвалидов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Напавшего на пермский вуз Тимур Бекмансуров увезли в Санкт-Петербург на психологическую экспертизу. Об этом после заседания Дзержинского райсуда в Перми рассказал следователь по особо важным делам СУ СК по Пермскому краю Сергей Дужкин, передает корреспондент URA.RU. «Тимур Бекмансуров находится на психологической экспертизе в Санкт-Петербурге», — сообщил следователь. Также Дужкин уточнил, что по делу о напавшем на пермский вуз Тимуре Бекмансурове было допрошено свыше 1000 человек. Допросы свидетелей продолжаются, доказательную базу планируется закончить собирать в декабре, заключил следователь. Утром во вторник 7 декабря Дзержинский суд продлил арест Бекмансурову до февраля следующего года. Ранее обвиняемый устроил стрельбу на территории ПГНИУ, в результате которой погибло 6 человек и пострадало более 40. Самого напавшего смог остановить сотрудник ДПС, после чего студента госпитализировали. Из больницы его перевезли в СИЗО и определили в отряд для инвалидов.