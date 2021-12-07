Напавший на Пермский университет встретит Новый год в камере

07 декабря 2021 в 12:01 Размер текста - 17 +

Обвиняемому продлили срок ареста по 20 февраля 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в кампусе Пермского госуниверситета, встретит Новый год в камере. Срок содержания под стражей ему продлен по 20 февраля 2022 года, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Ходатайство следствия рассматривалось в Дзержинском райсуде. Судебное заседание состоялось без участия Бекмансурова в связи с его нахождением на стационарной судебной-психиатрической и наркологической экспертизе. «Продлить срок содержания под стражей Бекмансурову Тимуру Маратовичу до 20 февраля 2022 года включительно», — заявила судья Ирина Кобелева. Прокурор, ходатайствуя в суде о продлении срока ареста напавшему на вуз, в частности заявил, что учитывая характер совершенных преступлений, Бекмансуров представляет реальную общественную опасность. Кроме того, у подозреваемого имеется загранпаспорт, он может скрыться от следствия. Следствие ходатайствовало о продлении срока задержания напавшего на вуз. Ранее, в октябре, Дзержинский районный суд определил меру пресечения студенту сроком на 2 месяца до 13 декабря. Тимур Бекмансуров устроил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября, в результате погибли 6 человек, пострадали более 40, а самого студента с тяжелыми ранениями доставили в госпиталь, где ему ампутировали ногу. Из больницы Бекмансурова перевели в СИЗО в отряд для инвалидов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в кампусе Пермского госуниверситета, встретит Новый год в камере. Срок содержания под стражей ему продлен по 20 февраля 2022 года, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Ходатайство следствия рассматривалось в Дзержинском райсуде. Судебное заседание состоялось без участия Бекмансурова в связи с его нахождением на стационарной судебной-психиатрической и наркологической экспертизе. «Продлить срок содержания под стражей Бекмансурову Тимуру Маратовичу до 20 февраля 2022 года включительно», — заявила судья Ирина Кобелева. Прокурор, ходатайствуя в суде о продлении срока ареста напавшему на вуз, в частности заявил, что учитывая характер совершенных преступлений, Бекмансуров представляет реальную общественную опасность. Кроме того, у подозреваемого имеется загранпаспорт, он может скрыться от следствия. Следствие ходатайствовало о продлении срока задержания напавшего на вуз. Ранее, в октябре, Дзержинский районный суд определил меру пресечения студенту сроком на 2 месяца до 13 декабря. Тимур Бекмансуров устроил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября, в результате погибли 6 человек, пострадали более 40, а самого студента с тяжелыми ранениями доставили в госпиталь, где ему ампутировали ногу. Из больницы Бекмансурова перевели в СИЗО в отряд для инвалидов.