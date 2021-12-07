Напавший на Пермский университет встретит Новый год в камере

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Избрание меры пресечения Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, судья
Обвиняемому продлили срок ареста по 20 февраля 2022 года Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в кампусе Пермского госуниверситета, встретит Новый год в камере. Срок содержания под стражей ему продлен по 20 февраля 2022 года, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Ходатайство следствия рассматривалось в Дзержинском райсуде. Судебное заседание состоялось без участия Бекмансурова в связи с его нахождением на стационарной судебной-психиатрической и наркологической экспертизе.

«Продлить срок содержания под стражей Бекмансурову Тимуру Маратовичу до 20 февраля 2022 года включительно», — заявила судья Ирина Кобелева. Прокурор, ходатайствуя в суде о продлении срока ареста напавшему на вуз, в частности заявил, что учитывая характер совершенных преступлений, Бекмансуров представляет реальную общественную опасность. Кроме того, у подозреваемого имеется загранпаспорт, он может скрыться от следствия.

Следствие ходатайствовало о продлении срока задержания напавшего на вуз. Ранее, в октябре, Дзержинский районный суд определил меру пресечения студенту сроком на 2 месяца до 13 декабря. Тимур Бекмансуров устроил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября, в результате погибли 6 человек, пострадали более 40, а самого студента с тяжелыми ранениями доставили в госпиталь, где ему ампутировали ногу. Из больницы Бекмансурова перевели в СИЗО в отряд для инвалидов.

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Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в кампусе Пермского госуниверситета, встретит Новый год в камере. Срок содержания под стражей ему продлен по 20 февраля 2022 года, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Ходатайство следствия рассматривалось в Дзержинском райсуде. Судебное заседание состоялось без участия Бекмансурова в связи с его нахождением на стационарной судебной-психиатрической и наркологической экспертизе. «Продлить срок содержания под стражей Бекмансурову Тимуру Маратовичу до 20 февраля 2022 года включительно», — заявила судья Ирина Кобелева. Прокурор, ходатайствуя в суде о продлении срока ареста напавшему на вуз, в частности заявил, что учитывая характер совершенных преступлений, Бекмансуров представляет реальную общественную опасность. Кроме того, у подозреваемого имеется загранпаспорт, он может скрыться от следствия. Следствие ходатайствовало о продлении срока задержания напавшего на вуз. Ранее, в октябре, Дзержинский районный суд определил меру пресечения студенту сроком на 2 месяца до 13 декабря. Тимур Бекмансуров устроил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября, в результате погибли 6 человек, пострадали более 40, а самого студента с тяжелыми ранениями доставили в госпиталь, где ему ампутировали ногу. Из больницы Бекмансурова перевели в СИЗО в отряд для инвалидов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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