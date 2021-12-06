Депутаты ЯНАО ликвидируют заброшенные поселения в регионе

Законодательное собрание ЯНАО снимет с баланса районных администраций региона заброшенные поселения, в которых не осталось жителей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального парламента.
«В повестку включены вопросы об упразднении населенных пунктов в Шурышкарском, Приуральском и Ямальском районах, в которых, по данным районных отделений УМВД России, а также сведениям похозяйственных книг, отсутствуют зарегистрированные граждане. При принятии решения учитывалось мнение жителей муниципальных образований», — говорится в сообщении заксобрания ЯНАО.
Заседание парламента ЯНАО, где будет обсуждаться ликвидация заброшенных поселений, пройдет 16 декабря. По его итогам будет принято решение, об упразднении деревень Ильягорт, Ишвары, Лохподгорт в Шурашкарском районе, а также деревни Порц-Яха в Ямальском районе и села Халасьпугор в Приуральском районе.
Законодательное собрание ЯНАО снимет с баланса районных администраций региона заброшенные поселения, в которых не осталось жителей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального парламента. «В повестку включены вопросы об упразднении населенных пунктов в Шурышкарском, Приуральском и Ямальском районах, в которых, по данным районных отделений УМВД России, а также сведениям похозяйственных книг, отсутствуют зарегистрированные граждане. При принятии решения учитывалось мнение жителей муниципальных образований», — говорится в сообщении заксобрания ЯНАО. Заседание парламента ЯНАО, где будет обсуждаться ликвидация заброшенных поселений, пройдет 16 декабря. По его итогам будет принято решение, об упразднении деревень Ильягорт, Ишвары, Лохподгорт в Шурашкарском районе, а также деревни Порц-Яха в Ямальском районе и села Халасьпугор в Приуральском районе. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о ликвидации населенных пунктов в которых не осталось жителей. Только для сноса зданий в поселке Полярный, власти региона выделили 20 млн рублей.