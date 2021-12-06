Депутаты ЯНАО ликвидируют заброшенные поселения в регионе

07 декабря 2021 в 12:19 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ликвидируют деревни в Шурышкарском, Приуральском и Ямальском районе Фото: Анна Майорова © URA.RU Законодательное собрание ЯНАО снимет с баланса районных администраций региона заброшенные поселения, в которых не осталось жителей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального парламента. «В повестку включены вопросы об упразднении населенных пунктов в Шурышкарском, Приуральском и Ямальском районах, в которых, по данным районных отделений УМВД России, а также сведениям похозяйственных книг, отсутствуют зарегистрированные граждане. При принятии решения учитывалось мнение жителей муниципальных образований», — говорится в сообщении заксобрания ЯНАО. Заседание парламента ЯНАО, где будет обсуждаться ликвидация заброшенных поселений, пройдет 16 декабря. По его итогам будет принято решение, об упразднении деревень Ильягорт, Ишвары, Лохподгорт в Шурашкарском районе, а также деревни Порц-Яха в Ямальском районе и села Халасьпугор в Приуральском районе. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о ликвидации населенных пунктов в которых не осталось жителей. Только для сноса зданий в поселке Полярный, власти региона выделили 20 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Законодательное собрание ЯНАО снимет с баланса районных администраций региона заброшенные поселения, в которых не осталось жителей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального парламента. «В повестку включены вопросы об упразднении населенных пунктов в Шурышкарском, Приуральском и Ямальском районах, в которых, по данным районных отделений УМВД России, а также сведениям похозяйственных книг, отсутствуют зарегистрированные граждане. При принятии решения учитывалось мнение жителей муниципальных образований», — говорится в сообщении заксобрания ЯНАО. Заседание парламента ЯНАО, где будет обсуждаться ликвидация заброшенных поселений, пройдет 16 декабря. По его итогам будет принято решение, об упразднении деревень Ильягорт, Ишвары, Лохподгорт в Шурашкарском районе, а также деревни Порц-Яха в Ямальском районе и села Халасьпугор в Приуральском районе. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о ликвидации населенных пунктов в которых не осталось жителей. Только для сноса зданий в поселке Полярный, власти региона выделили 20 млн рублей.