16 ноября 2021
15 ноября 2021

Власти ЯНАО потратят миллионы на ликвидацию брошенного поселения

© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка мусора в частном секторе города не перекрестке улиц Чкалова и Зеленой. Курган, деревянный дом, развалины дома, деревня, камыши, разруха, разрушенный дом, урбанизация
Поселок был построен для добычи песка и гравия для 501 стройки Фото:

Правительство ЯНАО даст 20 миллионов «Российскому центру освоения Арктики» для ликвидации зданий в заброшенном поселке Полярный (ЯНАО). Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства ЯНАО.

«Проектом предлагается перераспределить в пользу департамента внешних связей ЯНАО бюджетные ассигнования в размере 20 млн рублей для увеличения размера субсидии НП „РЦОА“ в целях проведения работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в пос. Полярный (Приуральский район)», — говорится в комментарии к опубликованному документу. Поселок находится в районе 110 км железнодорожной линии «Чум-Лабытнанги».

Поселок является любимым местом у туристов и историков, которые изучают 501 стройку. Он был основан в 1940-x годах под Салехардом как опорная база для добычи песка и гравия для строительства ветки Воркута — Салехард — Уренгой.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО будут сносить нежилые здания в поселке Полярный (ЯНАО). Планируется ликвидировать объекты промышленного и бытового значения в два этапа. Первый этап начнется в 2022 году, будет снесен 21 объект, принадлежащий муниципалитету, а начало второго предварительно назначено на 2024 год. После сноса сооружений земля под ними будет рекультивирована.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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