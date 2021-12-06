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В ХМАО к концу недели придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, снег, прогулка, первый снег, прогулка в парке
В ХМАО к концу недели ожидается потепление до -4 градусов Фото:

После тридцатиградусных морозов в ХМАО к концу недели потеплеет до -4 градусов. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

  • В Ханты-Мансийске средняя температура днем составит от 18-19 градусов ниже нуля, однако уже к пятнице температура поднимется до -4 градусов. В среду, четверг и пятницу ожидается небольшой снег. Синоптики обещают ветер с порывами до 11 м/с и переменную облачность.
  • В Сургуте также потеплеет до -5 градусов в пятницу. Средняя температура днем составит 21-23 градуса ниже нуля, однако во вторник ночью опустится до -38 градусов. В городе будет преимущественно пасмурная погода и ветер с порывами до 11 м/с. Во вторник, среду и пятницу будет небольшой снег.
  • В Нижневартовске будет пасмурная погода с небольшим снегом в течение всей недели. В пятницу и субботу температура составит 6-7 градусов ниже нуля, до этого средняя температура составит от -20 до -23 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с к концу недели.

Ранее URA.RU писало, что в регион пришли тридцатиградусные морозы. Тогда синоптики прогнозировали похолодание до -35 градусов.

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После тридцатиградусных морозов в ХМАО к концу недели потеплеет до -4 градусов. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода». Ранее URA.RU писало, что в регион пришли тридцатиградусные морозы. Тогда синоптики прогнозировали похолодание до -35 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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