В ХМАО к концу недели придет потепление

В ХМАО к концу недели ожидается потепление до -4 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU

После тридцатиградусных морозов в ХМАО к концу недели потеплеет до -4 градусов. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

В Ханты-Мансийске средняя температура днем составит от 18-19 градусов ниже нуля, однако уже к пятнице температура поднимется до -4 градусов. В среду, четверг и пятницу ожидается небольшой снег. Синоптики обещают ветер с порывами до 11 м/с и переменную облачность.

В Сургуте также потеплеет до -5 градусов в пятницу. Средняя температура днем составит 21-23 градуса ниже нуля, однако во вторник ночью опустится до -38 градусов. В городе будет преимущественно пасмурная погода и ветер с порывами до 11 м/с. Во вторник, среду и пятницу будет небольшой снег.

В Нижневартовске будет пасмурная погода с небольшим снегом в течение всей недели. В пятницу и субботу температура составит 6-7 градусов ниже нуля, до этого средняя температура составит от -20 до -23 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с к концу недели.

Ранее URA.RU писало, что в регион пришли тридцатиградусные морозы. Тогда синоптики прогнозировали похолодание до -35 градусов.