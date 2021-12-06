06 декабря 2021
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Депутаты ЯНАО поддержали федеральный закон о QR-кодах

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, депутат, общественная палата, поднятая рука, голосование
Депутаты ЯНАО поддержали федеральный законопроект о QR-кодах Фото:
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Депутаты законодательного собрания ЯНАО поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, данный законопроект предлагает ввести с 1 февраля по 1 июня 2022 года особые условия для посещения общественных мести и мероприятий из-за COVID.

«Депутаты Законодательного Собрания Ямала заочным голосованием поддержали проект федерального закона „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“. Законопроектом предлагается вести с 1 февраля по 1 июня 2022 года особые условия посещения общественных мест и массовых мероприятий в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спикер окружного парламента Сергей Ямкин отметил, что необходимо сделать все возможное для защиты жизни и здоровья населения, а также предотвращения распространения заболевания. По словам политика всеобщая иммунизация позволит РФ не уйти в локдаун и сохранит возможность свободного передвижения гражданам.

«Принимая решение депутатский корпус, в первую очередь, руководствовался Конституцией, которая гарантирует право граждан на жизнь и здоровье. Также там записано, что права и свободы одних не должны нарушать права и свободы других. Кроме того, мы обязаны обеспечить стабильную работу всех предприятий и учреждений, в том числе социальных», — приводит слова спикера окружного парламента пресс-служба заксобрания.

После поддержания законопроекта депутатами парламента ЯНАО, его будет рассматривать на различных площадках. Это будет сделано для получения всестороннее мнение общества и экспертов.

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Депутаты законодательного собрания ЯНАО поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, данный законопроект предлагает ввести с 1 февраля по 1 июня 2022 года особые условия для посещения общественных мести и мероприятий из-за COVID. «Депутаты Законодательного Собрания Ямала заочным голосованием поддержали проект федерального закона „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“. Законопроектом предлагается вести с 1 февраля по 1 июня 2022 года особые условия посещения общественных мест и массовых мероприятий в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы. Спикер окружного парламента Сергей Ямкин отметил, что необходимо сделать все возможное для защиты жизни и здоровья населения, а также предотвращения распространения заболевания. По словам политика всеобщая иммунизация позволит РФ не уйти в локдаун и сохранит возможность свободного передвижения гражданам. «Принимая решение депутатский корпус, в первую очередь, руководствовался Конституцией, которая гарантирует право граждан на жизнь и здоровье. Также там записано, что права и свободы одних не должны нарушать права и свободы других. Кроме того, мы обязаны обеспечить стабильную работу всех предприятий и учреждений, в том числе социальных», — приводит слова спикера окружного парламента пресс-служба заксобрания. После поддержания законопроекта депутатами парламента ЯНАО, его будет рассматривать на различных площадках. Это будет сделано для получения всестороннее мнение общества и экспертов.
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