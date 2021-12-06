Мэр Перми назначил себе нового заместителя

Дмитрий Галиханов избавился от приставки «и.о.» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вице-мэр Перми Дмитрий Галиханов стал полноправным заместителем главы города Алексея Демкина. С 7 декабря он избавился от приставки «и.о».

«Все документы подписаны, и со вторника, 7 декабря, Дмитрий Галиханов работает в статусе заместителя главы города, без приставки „и.о.“», — рассказали в пресс-службе мэрии. В должности руководителя функционально-целевого блока «Городское хозяйство» Дмитрий Галиханов работает с 1 июля 2021 года. До этого, с октября 2009 года, он занимал должность директора МКУ «Благоустройство Дзержинского района», работал в госучреждениях «Управление дорожных работ Пермской области» и «Управление автомобильных дорог» Пермского края.

Анатолий Дашкевич, который курировал это направление в должности вице-мэра с 2013 года, в конце марта 2021 года покинул муниципальную службу. Официальная версия его ухода из администрации Перми — истечение срока контракта.