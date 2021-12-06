06 декабря 2021
05 декабря 2021
04 декабря 2021

Появился рейтинг городов ХМАО, где чаще жалуются на чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Лангепаса жаловались чаще остальных муниципалитетов ХМАО Фото:

За минувшую неделю от жителей Лангепаса поступило больше всех жалоб среди муниципалитетов ХМАО, их общее количество составило 182. Информация об этом размещена в сообществе «ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» соцсети «ВКонтакте».

«ТОП-5 городов и районов Югры по количеству вопросов, жалоб и предложений возглавил Лангепас. За неделю обратились 182 жителя. На втором месте Ханты-Мансийск — 129 жалоб. 90 жалоб поступило от жителей Мегиона», — сказано в сообщении ЦУР. На третьем и четвертом месте находятся Советский район и Югорск.

Больше всего жители региона жаловались на систему QR-кодов и отсутствие отопления. В топ проблем также вошли технические неисправности при записи к врачу и уборка снега. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры.

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За минувшую неделю от жителей Лангепаса поступило больше всех жалоб среди муниципалитетов ХМАО, их общее количество составило 182. Информация об этом размещена в сообществе «ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» соцсети «ВКонтакте». «ТОП-5 городов и районов Югры по количеству вопросов, жалоб и предложений возглавил Лангепас. За неделю обратились 182 жителя. На втором месте Ханты-Мансийск — 129 жалоб. 90 жалоб поступило от жителей Мегиона», — сказано в сообщении ЦУР. На третьем и четвертом месте находятся Советский район и Югорск. Больше всего жители региона жаловались на систему QR-кодов и отсутствие отопления. В топ проблем также вошли технические неисправности при записи к врачу и уборка снега. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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