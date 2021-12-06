Появился рейтинг городов ХМАО, где чаще жалуются на чиновников

07 декабря 2021 в 14:58 Размер текста - 17 +

Жители Лангепаса жаловались чаще остальных муниципалитетов ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU За минувшую неделю от жителей Лангепаса поступило больше всех жалоб среди муниципалитетов ХМАО, их общее количество составило 182. Информация об этом размещена в сообществе «ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» соцсети «ВКонтакте». «ТОП-5 городов и районов Югры по количеству вопросов, жалоб и предложений возглавил Лангепас. За неделю обратились 182 жителя. На втором месте Ханты-Мансийск — 129 жалоб. 90 жалоб поступило от жителей Мегиона», — сказано в сообщении ЦУР. На третьем и четвертом месте находятся Советский район и Югорск. Больше всего жители региона жаловались на систему QR-кодов и отсутствие отопления. В топ проблем также вошли технические неисправности при записи к врачу и уборка снега. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За минувшую неделю от жителей Лангепаса поступило больше всех жалоб среди муниципалитетов ХМАО, их общее количество составило 182. Информация об этом размещена в сообществе «ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» соцсети «ВКонтакте». «ТОП-5 городов и районов Югры по количеству вопросов, жалоб и предложений возглавил Лангепас. За неделю обратились 182 жителя. На втором месте Ханты-Мансийск — 129 жалоб. 90 жалоб поступило от жителей Мегиона», — сказано в сообщении ЦУР. На третьем и четвертом месте находятся Советский район и Югорск. Больше всего жители региона жаловались на систему QR-кодов и отсутствие отопления. В топ проблем также вошли технические неисправности при записи к врачу и уборка снега. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры.