В Кремле ответили на обвинения в подготовке вторжения на Украину

07 декабря 2021 в 15:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал слухи о войне между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия не будет ни на кого нападать, если другие государства не пересекут очерченные ею границы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном вторжении России на Украину. «Очень много эмоциональных заявлений. Они экзальтированы, лишены здравого подхода. Если два президента идут на разговор, они нацелены на обсуждение вопроса, а не намерены заводить дело в тупик. Путин неоднократно говорил, что мы ищем предсказуемых отношений с США. Россия не собирается ни на кого нападать, но есть красные линии», — прокомментировал он на конференц-колле. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников издания в НАТО, Москва должна начать наступление на Киев зимой 2022 года. В соответствие с планом, оно должно пройти в три этапа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данный материал. Она уверена, что немецкие журналисты сфальсифицировали данные времен Второй мировой войны, чтобы обвинить Россию в готовящемся нападении на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не будет ни на кого нападать, если другие государства не пересекут очерченные ею границы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном вторжении России на Украину. «Очень много эмоциональных заявлений. Они экзальтированы, лишены здравого подхода. Если два президента идут на разговор, они нацелены на обсуждение вопроса, а не намерены заводить дело в тупик. Путин неоднократно говорил, что мы ищем предсказуемых отношений с США. Россия не собирается ни на кого нападать, но есть красные линии», — прокомментировал он на конференц-колле. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников издания в НАТО, Москва должна начать наступление на Киев зимой 2022 года. В соответствие с планом, оно должно пройти в три этапа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данный материал. Она уверена, что немецкие журналисты сфальсифицировали данные времен Второй мировой войны, чтобы обвинить Россию в готовящемся нападении на Украину.