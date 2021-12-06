06 декабря 2021

Свердловские меценаты поддержат семьи погибших от COVID-19 врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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По больницам города развозят 4500 сладких праздничных подарков — именно столько медицинских специалистов работают в «красных» зонах сегодня

Семьи медиков «красных» зон, которые погибли от коронавируса во время исполнения своего долга, получат по двести тысяч рублей. Учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский переведут деньги 19 семьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

«Главные герои Екатеринбурга — медики, которые ведут борьбу за жизнь пациентов „красных“ зон. Учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский приняли решение вновь поддержать семьи погибших медиков, а также тех, кто продолжает борьбу с коронавирусом. Девятнадцати семьям перечислят по 200 000 рублей уже в ближайшее время», — сказано в сообщении пресс-службы.

В полдень православные верующие собрались у часовни святой Екатерины, где состоялся праздничный молебен в честь небесной покровительницы уральской столицы. «Мы счастливые люди, потому что в нашем городе прославляется имя святой Екатерины удивительным образом. Едешь по городу, проезжает скорая помощь, а у нее на боку имя святой Екатерины. Встречаешься с людьми, которые попали в беду: потоп или пожар, болезнь ребенка, — и именем святой Екатерины люди приносят помощь и утешение им», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Ранее URA.RU писало, что в городскую клиническую больницу Екатеринбурга №40, которая является главным ковидным госпиталем Свердловской области, закупили новое оборудование для лечения коронавирусных больных в тяжелой форме. Во время третьей волны коронавируса учредители Фонда передали в медучреждения более 300 аппаратов для проведения кислородной терапии у взрослых и детей. За полтора года Фонд помог на сумму более 2 миллиардов рублей.

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Семьи медиков «красных» зон, которые погибли от коронавируса во время исполнения своего долга, получат по двести тысяч рублей. Учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский переведут деньги 19 семьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе благотворительной организации. «Главные герои Екатеринбурга — медики, которые ведут борьбу за жизнь пациентов „красных“ зон. Учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский приняли решение вновь поддержать семьи погибших медиков, а также тех, кто продолжает борьбу с коронавирусом. Девятнадцати семьям перечислят по 200 000 рублей уже в ближайшее время», — сказано в сообщении пресс-службы. В полдень православные верующие собрались у часовни святой Екатерины, где состоялся праздничный молебен в честь небесной покровительницы уральской столицы. «Мы счастливые люди, потому что в нашем городе прославляется имя святой Екатерины удивительным образом. Едешь по городу, проезжает скорая помощь, а у нее на боку имя святой Екатерины. Встречаешься с людьми, которые попали в беду: потоп или пожар, болезнь ребенка, — и именем святой Екатерины люди приносят помощь и утешение им», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Ранее URA.RU писало, что в городскую клиническую больницу Екатеринбурга №40, которая является главным ковидным госпиталем Свердловской области, закупили новое оборудование для лечения коронавирусных больных в тяжелой форме. Во время третьей волны коронавируса учредители Фонда передали в медучреждения более 300 аппаратов для проведения кислородной терапии у взрослых и детей. За полтора года Фонд помог на сумму более 2 миллиардов рублей.
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