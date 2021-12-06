Свердловские меценаты поддержат семьи погибших от COVID-19 врачей

По больницам города развозят 4500 сладких праздничных подарков — именно столько медицинских специалистов работают в «красных» зонах сегодня Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Семьи медиков «красных» зон, которые погибли от коронавируса во время исполнения своего долга, получат по двести тысяч рублей. Учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский переведут деньги 19 семьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

«Главные герои Екатеринбурга — медики, которые ведут борьбу за жизнь пациентов „красных“ зон. Учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский приняли решение вновь поддержать семьи погибших медиков, а также тех, кто продолжает борьбу с коронавирусом. Девятнадцати семьям перечислят по 200 000 рублей уже в ближайшее время», — сказано в сообщении пресс-службы.

В полдень православные верующие собрались у часовни святой Екатерины, где состоялся праздничный молебен в честь небесной покровительницы уральской столицы. «Мы счастливые люди, потому что в нашем городе прославляется имя святой Екатерины удивительным образом. Едешь по городу, проезжает скорая помощь, а у нее на боку имя святой Екатерины. Встречаешься с людьми, которые попали в беду: потоп или пожар, болезнь ребенка, — и именем святой Екатерины люди приносят помощь и утешение им», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Ранее URA.RU писало, что в городскую клиническую больницу Екатеринбурга №40, которая является главным ковидным госпиталем Свердловской области, закупили новое оборудование для лечения коронавирусных больных в тяжелой форме. Во время третьей волны коронавируса учредители Фонда передали в медучреждения более 300 аппаратов для проведения кислородной терапии у взрослых и детей. За полтора года Фонд помог на сумму более 2 миллиардов рублей.

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины