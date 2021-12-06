В Надыме горит частный дом, есть пострадавшие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Надым (ЯНАО) по адресу Кедровая роща, 7 загорелся частный дом, сообщили URA.RU в ГУ МЧС ЯНАО. По информации местных СМИ, есть пострадавшие, в доме проживает многодетная семья

«В Надыме произошло возгорание частного дома. Пожар начался в здании гаража, после чего пламя перешло на дом», — говорится в сообщении МЧС.

По сообщениям очевидцем, огонь перекинулся на соседнее здание. На месте уже работают пожарные и медики.

Обновлено 17:30

По уточненной информации в МЧС ЯНАО, пострадавших на месте не было. Как заявили в службе, открытое горение ликвидировало 17 человек и 5 единиц техники.

«По прибытию наблюдалось открытое горение строения гаража и горение кровли примыкающего к гаражу двухэтажного капитального жилого дома, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. Звеном газодымозащитной службы произведена боевая разведка, людей в гараже и в доме не обнаружено. В 15 часов 51 минуту стало известно о локализации, а в 16 часов 14 минут объявлено о ликвидации открытого горения. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС ЯНАО.

Фото: ГУ МЧС ЯНАО

Фото: ГУ МЧС ЯНАО