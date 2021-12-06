06 декабря 2021
05 декабря 2021

В ЯНАО загорелся частный дом, в котором живет многодетная семья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
В Надыме горит частный дом, есть пострадавшие Фото:

В городе Надым (ЯНАО) по адресу Кедровая роща, 7 загорелся частный дом, сообщили URA.RU в ГУ МЧС ЯНАО. По информации местных СМИ, есть пострадавшие, в доме проживает многодетная семья

«В Надыме произошло возгорание частного дома. Пожар начался в здании гаража, после чего пламя перешло на дом», — говорится в сообщении МЧС.

По сообщениям очевидцем, огонь перекинулся на соседнее здание. На месте уже работают пожарные и медики.

Обновлено 17:30

По уточненной информации в МЧС ЯНАО, пострадавших на месте не было. Как заявили в службе, открытое горение ликвидировало 17 человек и 5 единиц техники.

«По прибытию наблюдалось открытое горение строения гаража и горение кровли примыкающего к гаражу двухэтажного капитального жилого дома, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. Звеном газодымозащитной службы произведена боевая разведка, людей в гараже и в доме не обнаружено. В 15 часов 51 минуту стало известно о локализации, а в 16 часов 14 минут объявлено о ликвидации открытого горения. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС ЯНАО.

Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В городе Надым (ЯНАО) по адресу Кедровая роща, 7 загорелся частный дом, сообщили URA.RU в ГУ МЧС ЯНАО. По информации местных СМИ, есть пострадавшие, в доме проживает многодетная семья «В Надыме произошло возгорание частного дома. Пожар начался в здании гаража, после чего пламя перешло на дом», — говорится в сообщении МЧС. По сообщениям очевидцем, огонь перекинулся на соседнее здание. На месте уже работают пожарные и медики. Обновлено 17:30 По уточненной информации в МЧС ЯНАО, пострадавших на месте не было. Как заявили в службе, открытое горение ликвидировало 17 человек и 5 единиц техники. «По прибытию наблюдалось открытое горение строения гаража и горение кровли примыкающего к гаражу двухэтажного капитального жилого дома, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. Звеном газодымозащитной службы произведена боевая разведка, людей в гараже и в доме не обнаружено. В 15 часов 51 минуту стало известно о локализации, а в 16 часов 14 минут объявлено о ликвидации открытого горения. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...