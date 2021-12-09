Уникальный проект мэрии в ХМАО срывается из-за энергетиков

10 декабря 2021 в 08:48 Размер текста - 17 +

Нижневартовская ГРЭС месяцами отказывает в подаче тепла для кооператива по переработке фермерских продуктов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нижневартовская ГРЭС (ХМАО) месяцами отказывает в подаче тепла для запуска грантового проекта по сбору и переработке продукции фермеров и национальных общин. Проект без теплоснабжения находится под угрозой срыва. Об этом URA.RU рассказал председатель «Нижневартовского РАЙКОПа» Риф Сергин. «ГРЭС Нижневартовска уже почти три месяца отказывает в подаче тепла для производственной базы, где располагаются цеха переработки и складские помещения „Нижневартовского РАЙКОПа“. Это важный проект для жителей Нижневартовского района с точки зрения организации рабочих мест и обеспечения населения фермерскими продуктами. Он под угрозой срыва», — рассказал Сергин. Председатель «Нижневартовского РАЙКОПа» заявил, что руководству ГРЭС неоднократно поступали заявки на запуск системы отопления, но каждый раз оно находит поводы для отказов. По словам Сергина, уже в декабре кооператив должен запустить пять цехов и приступить к сбору и переработке тонн продукции для поставки в образовательные учреждения, но из-за отсутствия тепла невозможно завершить отделочные работы и установить оборудование. В ближайшее время руководство РАЙКОПа намерено обратиться к губернатору Наталье Комаровой за содействием в разрешении ситуации. В мэрии Нижневартовского района рассказали, что проект РАЙКОПа инициировался по запросу местных жителей и реализуется на 80% за счет средств гранта от округа в рамках соглашения с департаментом промышленности ХМАО. Еще 20% предоставляют предприниматели. «Мы совместно с предпринимателями разработали уникальный проект „Нижневартовский РАЙКОП“. Национальные общины и фермеры не один раз ставили вопрос о централизации сборов дикоросов, выловленной рыбы, мясной, молочной продукции. Мы заинтересованы в скорейшем запуске проекта и реализации местной продукции», — рассказали в мэрии. В пресс-службе Нижневартовской ГРЭС не смогли дать оперативный комментарий по ситуации, но обещали в ближайшее время уточнить всю информацию по факту отказов в теплоснабжении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нижневартовская ГРЭС (ХМАО) месяцами отказывает в подаче тепла для запуска грантового проекта по сбору и переработке продукции фермеров и национальных общин. Проект без теплоснабжения находится под угрозой срыва. Об этом URA.RU рассказал председатель «Нижневартовского РАЙКОПа» Риф Сергин. «ГРЭС Нижневартовска уже почти три месяца отказывает в подаче тепла для производственной базы, где располагаются цеха переработки и складские помещения „Нижневартовского РАЙКОПа“. Это важный проект для жителей Нижневартовского района с точки зрения организации рабочих мест и обеспечения населения фермерскими продуктами. Он под угрозой срыва», — рассказал Сергин. Председатель «Нижневартовского РАЙКОПа» заявил, что руководству ГРЭС неоднократно поступали заявки на запуск системы отопления, но каждый раз оно находит поводы для отказов. По словам Сергина, уже в декабре кооператив должен запустить пять цехов и приступить к сбору и переработке тонн продукции для поставки в образовательные учреждения, но из-за отсутствия тепла невозможно завершить отделочные работы и установить оборудование. В ближайшее время руководство РАЙКОПа намерено обратиться к губернатору Наталье Комаровой за содействием в разрешении ситуации. В мэрии Нижневартовского района рассказали, что проект РАЙКОПа инициировался по запросу местных жителей и реализуется на 80% за счет средств гранта от округа в рамках соглашения с департаментом промышленности ХМАО. Еще 20% предоставляют предприниматели. «Мы совместно с предпринимателями разработали уникальный проект „Нижневартовский РАЙКОП“. Национальные общины и фермеры не один раз ставили вопрос о централизации сборов дикоросов, выловленной рыбы, мясной, молочной продукции. Мы заинтересованы в скорейшем запуске проекта и реализации местной продукции», — рассказали в мэрии. В пресс-службе Нижневартовской ГРЭС не смогли дать оперативный комментарий по ситуации, но обещали в ближайшее время уточнить всю информацию по факту отказов в теплоснабжении.