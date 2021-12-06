06 декабря 2021

В Екатеринбурге готовятся прививать детей от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Предполагается, что прививать будут подростков, которым исполнилось 12 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге готовятся прививать от коронавируса детей старше 12 лет. Об этом сообщил начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

«Мы к этому готовимся. По нашим прогнозам, вакцина будет для детей старше 12 лет», — сказал Шевченко в эфире радио «Эхо Москвы. Екатеринбург». Он подчеркнул, что вакцинировать детей предлагают в школах, а не в медицинских организациях.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сообщила, что вакцину против коронавируса могут начать вводить подросткам в начале 2022 года. Чтобы приступить к вакцинации детей необходимо получить соответствующую рекомендацию министерства здравоохранения. Такое решение должно быть принято на федеральном уровне.

Обновлено 7 декабря 17:51 (15:51 мск):

URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ответа на момент обновления не поступало.

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В Екатеринбурге готовятся прививать от коронавируса детей старше 12 лет. Об этом сообщил начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. «Мы к этому готовимся. По нашим прогнозам, вакцина будет для детей старше 12 лет», — сказал Шевченко в эфире радио «Эхо Москвы. Екатеринбург». Он подчеркнул, что вакцинировать детей предлагают в школах, а не в медицинских организациях. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сообщила, что вакцину против коронавируса могут начать вводить подросткам в начале 2022 года. Чтобы приступить к вакцинации детей необходимо получить соответствующую рекомендацию министерства здравоохранения. Такое решение должно быть принято на федеральном уровне. Обновлено 7 декабря 17:51 (15:51 мск): URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ответа на момент обновления не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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