06 декабря 2021

В Челябинскую область придет 30-градусный мороз. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, зима, проезжая часть, мороз, климат, погода
Термометры в ряде районов Челябинской области покажут минус 31 градус Фото:

В ночь на 8 декабря температура в Челябинской области опустится ниже 30 градусов. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В ночь со вторника на среду в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь. Температура опустится до минус 18-23 градусов, в низинах — до минус 26-31 градуса», — пояснили URA.RU в областном гидрометцентре.

В столице региона термометры покажут минус 19-21 градус. Днем 8 декабря в области потеплеет до минус 8-13 градусов, в низинах будет по-прежнему холодно — до минус 18. Жителям Челябинска синоптики обещают минус 8-10 градусов.

Последующие двое суток — 9 и 10 декабря — будут куда более теплыми. По ночам температура будет опускаться до минус 9-14 градусов, днем колебаться от нуля до минус 7 градусов. Осадков не ожидается.

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В ночь на 8 декабря температура в Челябинской области опустится ниже 30 градусов. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. «В ночь со вторника на среду в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь. Температура опустится до минус 18-23 градусов, в низинах — до минус 26-31 градуса», — пояснили URA.RU в областном гидрометцентре. В столице региона термометры покажут минус 19-21 градус. Днем 8 декабря в области потеплеет до минус 8-13 градусов, в низинах будет по-прежнему холодно — до минус 18. Жителям Челябинска синоптики обещают минус 8-10 градусов. Последующие двое суток — 9 и 10 декабря — будут куда более теплыми. По ночам температура будет опускаться до минус 9-14 градусов, днем колебаться от нуля до минус 7 градусов. Осадков не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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