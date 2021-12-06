Термометры в ряде районов Челябинской области покажут минус 31 градус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 8 декабря температура в Челябинской области опустится ниже 30 градусов. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В ночь со вторника на среду в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь. Температура опустится до минус 18-23 градусов, в низинах — до минус 26-31 градуса», — пояснили URA.RU в областном гидрометцентре.

В столице региона термометры покажут минус 19-21 градус. Днем 8 декабря в области потеплеет до минус 8-13 градусов, в низинах будет по-прежнему холодно — до минус 18. Жителям Челябинска синоптики обещают минус 8-10 градусов.

Последующие двое суток — 9 и 10 декабря — будут куда более теплыми. По ночам температура будет опускаться до минус 9-14 градусов, днем колебаться от нуля до минус 7 градусов. Осадков не ожидается.

Скрин: официальный сайт Челябинского ЦГМС