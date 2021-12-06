06 декабря 2021

В Перми начались клинические исследования лекарства от COVID-19

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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, инфекция, защитная одежда, врач, медики
В Перми исследуют лекарство от коронавируса (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Компания «Промомед» начала третью фазу клинических исследований лекарства от COVID-19. Испытания проводятся в 16 медицинских организациях разных городов России, в том числе и в Перми.

«Исследования начались 1 декабря 2021 года и завершатся 29 декабря 2023 года. В них примут участие 290 пациентов. Испытания будут проводиться в 16 медицинских организациях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Кирове, Рязани, Ярославле, Саранске, Смоленске, Перми, Воронеже и Иваново», — передает ТАСС. По данным реестра клинических исследований, в Перми препарат JCBC00101 изучают специалисты «Профессорской клиники».

«Промомед» занимается разработкой, производством и продвижением лекарств. В ее портфеле более 150 наименований препаратов, в том числе «Арепливир», который используется для терапии COVID-19.

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Компания «Промомед» начала третью фазу клинических исследований лекарства от COVID-19. Испытания проводятся в 16 медицинских организациях разных городов России, в том числе и в Перми. «Исследования начались 1 декабря 2021 года и завершатся 29 декабря 2023 года. В них примут участие 290 пациентов. Испытания будут проводиться в 16 медицинских организациях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Кирове, Рязани, Ярославле, Саранске, Смоленске, Перми, Воронеже и Иваново», — передает ТАСС. По данным реестра клинических исследований, в Перми препарат JCBC00101 изучают специалисты «Профессорской клиники». «Промомед» занимается разработкой, производством и продвижением лекарств. В ее портфеле более 150 наименований препаратов, в том числе «Арепливир», который используется для терапии COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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