В Перми начались клинические исследования лекарства от COVID-19

В Перми исследуют лекарство от коронавируса (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Компания «Промомед» начала третью фазу клинических исследований лекарства от COVID-19. Испытания проводятся в 16 медицинских организациях разных городов России, в том числе и в Перми.

«Исследования начались 1 декабря 2021 года и завершатся 29 декабря 2023 года. В них примут участие 290 пациентов. Испытания будут проводиться в 16 медицинских организациях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Кирове, Рязани, Ярославле, Саранске, Смоленске, Перми, Воронеже и Иваново», — передает ТАСС. По данным реестра клинических исследований, в Перми препарат JCBC00101 изучают специалисты «Профессорской клиники».

«Промомед» занимается разработкой, производством и продвижением лекарств. В ее портфеле более 150 наименований препаратов, в том числе «Арепливир», который используется для терапии COVID-19.