Роспотребнадзор запретил в ЯНАО все массовые мероприятия

В ЯНАО из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ отменили все массовые мероприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО по распоряжению главного санитарного врача Людмилы Нечепуренко отменяют все массовые мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщается в опубликованном документе на официальном сайте Роспотребнадзора ЯНАО.

«Я, главный государственный санитарный врач по ЯНАО Л.А. Нечепуренко, отмечаю резкий прирост показателя заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями и гриппом. Постановляю главам муниципальных образований запретить до особого распоряжения проведение массовых спортивных, культурных, развлекательных мероприятий в закрытых помещениях, с учетом фактической эпидемиологической ситуации», — говорится в опубликованном документе.

Помимо этого, главный санврач постановил обеспечить больницы достаточным запасом противовирусных препаратов. Также в детских садах вводятся «утренние фильтры», а именно утренний осмотр детей.

По информации Роспотребнадзора, в больницы обратилось 13 тысяч человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция, в том числе и грипп. Наибольшее число заболевших составляют возвратные группы 18 лет и старше, а также школьники от 7 и до 14 лет.

Как сообщили URA.RU в оперштабе, число госпитализированных с COVID в ЯНАО снизилось на 40% за последний месяц, что позволило сократить коечный фонд в больницах. Способствовала этому вакцинация населения, а именно уже 244 тыс. жителей региона поставили прививку от короновируса.