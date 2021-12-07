07 декабря 2021

Росгвардия ужесточила контроль за ресторанами Екатеринбурга

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Проверка Росгвардией и МОБом соблюдения санитарных мер. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, росгвардия, мэрия екатеринбурга
Екатеринбуржцы пожаловались на частые визиты Росгвардии в рестораны Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники Росгвардии усилили контроль за ресторанами и ночными заведениями Екатеринбурга, которые работают после 23:00 вопреки запрету свердловских властей. Об этом рассказал источник URA.RU в силовой среде.

«Росгвардия явно под конец года ужесточила контроль за заведениями в Екатеринбурге. Пытаются вычислить, кто работает после 23:00», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что это связано с желанием сотрудников ведомства отличиться перед начальством. Источник считает, что они надеются на новогодние премии, если показатели работы значительно возрастут. Многие посетители заведений общепита решили отказаться от отдыха в ресторанах. «Никому не хочется лишний раз встречаться с людьми в масках и с автоматами», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию источника.

В Свердловской области действует запрет на работу заведений общепита и ночных клубов после 23:00. Такое ограничение принято из-за распространения коронавируса в регионе.

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Сотрудники Росгвардии усилили контроль за ресторанами и ночными заведениями Екатеринбурга, которые работают после 23:00 вопреки запрету свердловских властей. Об этом рассказал источник URA.RU в силовой среде. «Росгвардия явно под конец года ужесточила контроль за заведениями в Екатеринбурге. Пытаются вычислить, кто работает после 23:00», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что это связано с желанием сотрудников ведомства отличиться перед начальством. Источник считает, что они надеются на новогодние премии, если показатели работы значительно возрастут. Многие посетители заведений общепита решили отказаться от отдыха в ресторанах. «Никому не хочется лишний раз встречаться с людьми в масках и с автоматами», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию источника. В Свердловской области действует запрет на работу заведений общепита и ночных клубов после 23:00. Такое ограничение принято из-за распространения коронавируса в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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