Росгвардия ужесточила контроль за ресторанами Екатеринбурга

Екатеринбуржцы пожаловались на частые визиты Росгвардии в рестораны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники Росгвардии усилили контроль за ресторанами и ночными заведениями Екатеринбурга, которые работают после 23:00 вопреки запрету свердловских властей. Об этом рассказал источник URA.RU в силовой среде.

«Росгвардия явно под конец года ужесточила контроль за заведениями в Екатеринбурге. Пытаются вычислить, кто работает после 23:00», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что это связано с желанием сотрудников ведомства отличиться перед начальством. Источник считает, что они надеются на новогодние премии, если показатели работы значительно возрастут. Многие посетители заведений общепита решили отказаться от отдыха в ресторанах. «Никому не хочется лишний раз встречаться с людьми в масках и с автоматами», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию источника.

В Свердловской области действует запрет на работу заведений общепита и ночных клубов после 23:00. Такое ограничение принято из-за распространения коронавируса в регионе.