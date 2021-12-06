06 декабря 2021

На тюменском рынке умерла посетительница. СК проводит проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Сравнение старой и новой студии телекомпании
Тюменка лишилась чувств в уборной, и так и не пришла в себя (архивное фото) Фото:

На территории Ватутинского рынка в Тюмени скончалась посетительница. Медики помочь женщине не смогли, а следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

«Все произошло мгновенно. Врачи приехали хоть и быстро, но помочь уже не смогли. Женщине было всего 56 лет», — сообщает 72.ru, со ссылкой на очевидицу событий.

По словам женщины, погибшая почувствовала себя плохо, зашла в туалет и там упала. Изо рта у нее пошла пена. Произошло это днем 6 декабря, и до позднего вечера уборная была оцеплена, тело находилось там же.

Смерть тюменки подтвердили в департаменте здравоохранения региона. В следственном управлении по Тюменской области рассказали, что по факту ЧП проводится проверка.

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На территории Ватутинского рынка в Тюмени скончалась посетительница. Медики помочь женщине не смогли, а следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. «Все произошло мгновенно. Врачи приехали хоть и быстро, но помочь уже не смогли. Женщине было всего 56 лет», — сообщает 72.ru, со ссылкой на очевидицу событий. По словам женщины, погибшая почувствовала себя плохо, зашла в туалет и там упала. Изо рта у нее пошла пена. Произошло это днем 6 декабря, и до позднего вечера уборная была оцеплена, тело находилось там же. Смерть тюменки подтвердили в департаменте здравоохранения региона. В следственном управлении по Тюменской области рассказали, что по факту ЧП проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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