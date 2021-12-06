На территории Ватутинского рынка в Тюмени скончалась посетительница. Медики помочь женщине не смогли, а следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.
«Все произошло мгновенно. Врачи приехали хоть и быстро, но помочь уже не смогли. Женщине было всего 56 лет», — сообщает 72.ru, со ссылкой на очевидицу событий.
По словам женщины, погибшая почувствовала себя плохо, зашла в туалет и там упала. Изо рта у нее пошла пена. Произошло это днем 6 декабря, и до позднего вечера уборная была оцеплена, тело находилось там же.
Смерть тюменки подтвердили в департаменте здравоохранения региона. В следственном управлении по Тюменской области рассказали, что по факту ЧП проводится проверка.
На территории Ватутинского рынка в Тюмени скончалась посетительница. Медики помочь женщине не смогли, а следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. «Все произошло мгновенно. Врачи приехали хоть и быстро, но помочь уже не смогли. Женщине было всего 56 лет», — сообщает 72.ru, со ссылкой на очевидицу событий. По словам женщины, погибшая почувствовала себя плохо, зашла в туалет и там упала. Изо рта у нее пошла пена. Произошло это днем 6 декабря, и до позднего вечера уборная была оцеплена, тело находилось там же. Смерть тюменки подтвердили в департаменте здравоохранения региона. В следственном управлении по Тюменской области рассказали, что по факту ЧП проводится проверка.