07 декабря 2021

WSJ: в мире назревают три масштабных военных конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, вертолет, армия, оружие, вооружение, война
Одной из «угроз» является война России и Украины Фото:

Сейчас в мире есть риски начала трех военных конфликтов, которые могут оказаться очень опасными для США. Об этом заявил обозреватель Wall Street Journal Джеральд Сеиб.

«США и их союзники переживают опасный момент — возможно даже еще более опасный, чем кажется многим американцам», — заявил Сеиб. Он отметил, что одним из наиболее вероятных конфликтов может стать «вторжение» России на Украину.

Вторая возможная горячая точка — операция Китая в Тайване. Автор статьи утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет взять под контроль остров находясь у власти. Третьей угрозой является срыв переговоров по иранской ядерной программе. Обозреватель отметил, что США смирятся с ядерным статусом Ирана, но исключил, что такое положение устроит Израиль.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников издания в НАТО, Москва должна начать наступление на Киев зимой 2022 года. В соответствие с планом, оно должно пройти в три этапа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данный материал. Она уверена, что немецкие журналисты сфальсифицировали данные времен Второй мировой войны, чтобы обвинить Россию в готовящемся нападении на Украину.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сейчас в мире есть риски начала трех военных конфликтов, которые могут оказаться очень опасными для США. Об этом заявил обозреватель Wall Street Journal Джеральд Сеиб. «США и их союзники переживают опасный момент — возможно даже еще более опасный, чем кажется многим американцам», — заявил Сеиб. Он отметил, что одним из наиболее вероятных конфликтов может стать «вторжение» России на Украину. Вторая возможная горячая точка — операция Китая в Тайване. Автор статьи утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет взять под контроль остров находясь у власти. Третьей угрозой является срыв переговоров по иранской ядерной программе. Обозреватель отметил, что США смирятся с ядерным статусом Ирана, но исключил, что такое положение устроит Израиль. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников издания в НАТО, Москва должна начать наступление на Киев зимой 2022 года. В соответствие с планом, оно должно пройти в три этапа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данный материал. Она уверена, что немецкие журналисты сфальсифицировали данные времен Второй мировой войны, чтобы обвинить Россию в готовящемся нападении на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...