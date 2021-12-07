Космических туристов проводили песней «Трава у дома» на японском

Маэдзава и Хирано станут первыми космическими туристами за 12 лет, прилетевшими на МКС на корабле «Союз»Фото: Пресс-служба Роскосмоса
На космодроме Байконур проводили экипаж «Союза МС-20» под песню группы «Земляне» «Трава у дома», исполненную на японском языке. В состав экипажа входят двое комических туристов из Японии.
«Экипаж корабля „Союз МС-20“ перед полетом вышел из гостиницы „Космонавт“ под песню „Трава у дома“ группы „Земляне“, исполненную на японском языке», — сообщает РИА «Новости». Текст новой версии песни звучит на русском и японском языках. Уточняется, что композицию исполнил дуэт Deai, которой состоит из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева. Последний куплет песни Нацуки исполняет на русском языке.
Запуск корабля «Союз МС-20» на ракете «Союз-2.1а» запланирован на 8 декабря в 10:38 по мск. В состав экипажа входят японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин. Стыковка корабля с МКС должна произойти в 16.41 по мск. Возвращение экипажа ожидается 20 декабря.
На космодроме Байконур проводили экипаж «Союза МС-20» под песню группы «Земляне» «Трава у дома», исполненную на японском языке. В состав экипажа входят двое комических туристов из Японии. «Экипаж корабля „Союз МС-20“ перед полетом вышел из гостиницы „Космонавт“ под песню „Трава у дома“ группы „Земляне“, исполненную на японском языке», — сообщает РИА «Новости». Текст новой версии песни звучит на русском и японском языках. Уточняется, что композицию исполнил дуэт Deai, которой состоит из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева. Последний куплет песни Нацуки исполняет на русском языке. Запуск корабля «Союз МС-20» на ракете «Союз-2.1а» запланирован на 8 декабря в 10:38 по мск. В состав экипажа входят японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин. Стыковка корабля с МКС должна произойти в 16.41 по мск. Возвращение экипажа ожидается 20 декабря.