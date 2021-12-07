В Курганской области резко выросло число разводов

Курганцы стали чаще разводиться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Количество разводов в Курганской области с января по октябрь этого года составило 3519. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете Росстата.

«В Курганской области за 10 месяцев 2021 года зафиксировано 3519 разводов. За аналогичный период прошлого года их было 2951 (-19%)», — говорится в статистических данных таблицы «Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь — октябрь 2021 года».

Коэффициент разводов в 2021 году зафиксирован с показателем 5,2 (на 1000 населения), что больше среднероссийского на 0,8. Число разводов на 1000 браков — 893. В 2020 году этот показатель был равен 858.

Число браков у курганцев при этом возросло. За 10 месяцев этого года их было зарегистрировано 3943. Это на 504 больше, чем за аналогичный период прошлого года.