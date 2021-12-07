07 декабря 2021
06 декабря 2021

В Курганской области резко выросло число разводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Курган, загс, дворец бракосочетания
Курганцы стали чаще разводиться Фото:

Количество разводов в Курганской области с января по октябрь этого года составило 3519. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете Росстата.

«В Курганской области за 10 месяцев 2021 года зафиксировано 3519 разводов. За аналогичный период прошлого года их было 2951 (-19%)», — говорится в статистических данных таблицы «Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь — октябрь 2021 года».

Коэффициент разводов в 2021 году зафиксирован с показателем 5,2 (на 1000 населения), что больше среднероссийского на 0,8. Число разводов на 1000 браков — 893. В 2020 году этот показатель был равен 858.

Число браков у курганцев при этом возросло. За 10 месяцев этого года их было зарегистрировано 3943. Это на 504 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Количество разводов в Курганской области с января по октябрь этого года составило 3519. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете Росстата. «В Курганской области за 10 месяцев 2021 года зафиксировано 3519 разводов. За аналогичный период прошлого года их было 2951 (-19%)», — говорится в статистических данных таблицы «Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь — октябрь 2021 года». Коэффициент разводов в 2021 году зафиксирован с показателем 5,2 (на 1000 населения), что больше среднероссийского на 0,8. Число разводов на 1000 браков — 893. В 2020 году этот показатель был равен 858. Число браков у курганцев при этом возросло. За 10 месяцев этого года их было зарегистрировано 3943. Это на 504 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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