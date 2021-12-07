В Пермском крае на пожаре погибли двое детей

Пожар в частном доме произошел рано утром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Притыка (Оханский округ Пермского края) пожар, произошедший в частном жилом доме, унес жизни двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в шестом часу утра по местному времени.

«Горел частный жилой дом. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. На месте работали 9 единиц техники и 20 человек личного состава. На месте пожара погибшими обнаружены двое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе.

Еще два человека, женщина с ребенком, смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных. Они отравились угарным газом и сейчас госпитализированы. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

URA.RU писало, что Пермский край стал лидером антирейтинга по количеству погибших в 2021 году на пожарах детей. По данным краевых властей, хуже всего дела обстоят в Верещагинском и Ильинском городских округах, а также в Пермском районе.