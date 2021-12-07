07 декабря 2021
06 декабря 2021

В Пермском крае на пожаре погибли двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, ночь, пожарные
Пожар в частном доме произошел рано утром Фото:

В деревне Притыка (Оханский округ Пермского края) пожар, произошедший в частном жилом доме, унес жизни двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в шестом часу утра по местному времени.

«Горел частный жилой дом. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. На месте работали 9 единиц техники и 20 человек личного состава. На месте пожара погибшими обнаружены двое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе.

Еще два человека, женщина с ребенком, смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных. Они отравились угарным газом и сейчас госпитализированы. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

URA.RU писало, что Пермский край стал лидером антирейтинга по количеству погибших в 2021 году на пожарах детей. По данным краевых властей, хуже всего дела обстоят в Верещагинском и Ильинском городских округах, а также в Пермском районе.

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В деревне Притыка (Оханский округ Пермского края) пожар, произошедший в частном жилом доме, унес жизни двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в шестом часу утра по местному времени. «Горел частный жилой дом. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. На месте работали 9 единиц техники и 20 человек личного состава. На месте пожара погибшими обнаружены двое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе. Еще два человека, женщина с ребенком, смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных. Они отравились угарным газом и сейчас госпитализированы. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. URA.RU писало, что Пермский край стал лидером антирейтинга по количеству погибших в 2021 году на пожарах детей. По данным краевых властей, хуже всего дела обстоят в Верещагинском и Ильинском городских округах, а также в Пермском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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