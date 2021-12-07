07 декабря 2021
06 декабря 2021

Бывший врач заявила, что в Кургане COVID лечат устаревшим методом

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам бывшего врача, устаревшие лекарства были закуплены в большом количестве Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В курганском госпитале для ветеранов войн, по словам бывшего врача, пациентам с коронавирусом выдают лекарства, которые закупили, когда указания по курсу лечения таких больных были другими. Заявление экс-врача появилось в соцсетях.

«Никто об этом не знает, чем лечат в ковиде [ковидном госпитале], а лечат тем, что закупили в ту волну. Сейчас поняли, что лечение должно быть другим, но лекарства куда девать, которые были закуплены в большом количестве? Тем и лечат», — приводят слова бывшего врача госпиталя в группе соцсети «ВКонтакте» «О, Курган».

На жалобу отреагировали представители областного депздрава. «Департаментом здравоохранения по данному факту будет проведена проверка. По результатам проверки будет дан ответ», — указано в сообщении, размещенном под постом.

Ранее местные власти приняли решение закрыть отделение для больных коронавирусом в областном госпитале для ветеранов войн. Это отделение работало в госпитале с июля.

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В курганском госпитале для ветеранов войн, по словам бывшего врача, пациентам с коронавирусом выдают лекарства, которые закупили, когда указания по курсу лечения таких больных были другими. Заявление экс-врача появилось в соцсетях. «Никто об этом не знает, чем лечат в ковиде [ковидном госпитале], а лечат тем, что закупили в ту волну. Сейчас поняли, что лечение должно быть другим, но лекарства куда девать, которые были закуплены в большом количестве? Тем и лечат», — приводят слова бывшего врача госпиталя в группе соцсети «ВКонтакте» «О, Курган». На жалобу отреагировали представители областного депздрава. «Департаментом здравоохранения по данному факту будет проведена проверка. По результатам проверки будет дан ответ», — указано в сообщении, размещенном под постом. Ранее местные власти приняли решение закрыть отделение для больных коронавирусом в областном госпитале для ветеранов войн. Это отделение работало в госпитале с июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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