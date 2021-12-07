07 декабря 2021

Челябинец украл спасательный жилет из самолета

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, пассажир, прилет, чемодан, ручная кладь, самолет, трап самолета
Кражу осуществил пассажир рейса «Бишкек-Челябинск» Фото:

Житель Челябинска украл спасательный жилет из самолета. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина похитил жилет из любопытства.

«Пропажу аварийно-спасательного жилета из-под пассажирского кресла обнаружили бортпроводники воздушного судна после прилета рейса в Челябинск. Они обратились к сотрудникам транспортной полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что нашли похитителя быстро. Им оказался 37-летний мужчина. Сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей.

Ранее в аэропорту Челябинска сотрудники линейного управления МВД России на транспорте сняли с рейса буйного пассажира. Мужчина ругал матом стюардесс и командира экипажа. Нарушитель был снят с рейса и доставлен в дежурную часть.

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Житель Челябинска украл спасательный жилет из самолета. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина похитил жилет из любопытства. «Пропажу аварийно-спасательного жилета из-под пассажирского кресла обнаружили бортпроводники воздушного судна после прилета рейса в Челябинск. Они обратились к сотрудникам транспортной полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В ведомстве добавили, что нашли похитителя быстро. Им оказался 37-летний мужчина. Сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей. Ранее в аэропорту Челябинска сотрудники линейного управления МВД России на транспорте сняли с рейса буйного пассажира. Мужчина ругал матом стюардесс и командира экипажа. Нарушитель был снят с рейса и доставлен в дежурную часть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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