Челябинец украл спасательный жилет из самолета

Кражу осуществил пассажир рейса «Бишкек-Челябинск» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинска украл спасательный жилет из самолета. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина похитил жилет из любопытства.

«Пропажу аварийно-спасательного жилета из-под пассажирского кресла обнаружили бортпроводники воздушного судна после прилета рейса в Челябинск. Они обратились к сотрудникам транспортной полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что нашли похитителя быстро. Им оказался 37-летний мужчина. Сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей.

Ранее в аэропорту Челябинска сотрудники линейного управления МВД России на транспорте сняли с рейса буйного пассажира. Мужчина ругал матом стюардесс и командира экипажа. Нарушитель был снят с рейса и доставлен в дежурную часть.