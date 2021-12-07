Челябинец украл спасательный жилет из самолета

Житель Челябинска украл спасательный жилет из самолета. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина похитил жилет из любопытства.
«Пропажу аварийно-спасательного жилета из-под пассажирского кресла обнаружили бортпроводники воздушного судна после прилета рейса в Челябинск. Они обратились к сотрудникам транспортной полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что нашли похитителя быстро. Им оказался 37-летний мужчина. Сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей.
Ранее в аэропорту Челябинска сотрудники линейного управления МВД России на транспорте сняли с рейса буйного пассажира. Мужчина ругал матом стюардесс и командира экипажа. Нарушитель был снят с рейса и доставлен в дежурную часть.
Житель Челябинска украл спасательный жилет из самолета. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина похитил жилет из любопытства. «Пропажу аварийно-спасательного жилета из-под пассажирского кресла обнаружили бортпроводники воздушного судна после прилета рейса в Челябинск. Они обратились к сотрудникам транспортной полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В ведомстве добавили, что нашли похитителя быстро. Им оказался 37-летний мужчина. Сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей. Ранее в аэропорту Челябинска сотрудники линейного управления МВД России на транспорте сняли с рейса буйного пассажира. Мужчина ругал матом стюардесс и командира экипажа. Нарушитель был снят с рейса и доставлен в дежурную часть.