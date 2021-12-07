В СК озвучили детали гибели детей на пожаре в Пермском крае

08 декабря 2021 в 12:47 Размер текста - 17 +

Пожарные не успели спасти двух детей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Погибшим сегодня ночью на пожаре детям было 14 и 11 лет. На телах обоих мальчиков не обнаружено никаких следов насильственной смерти. Об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. «В ночное время 8 декабря 2021 года произошло возгорание в частном жилом доме, расположенном в поселке Притыка Оханского муниципального района. Во время тушения пожара были обнаружены тела двоих мальчиков 2007 и 2010 годов рождения. При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено», — говорится на сайте следственного управления. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Его расследование взял под личный контроль и. о. руководителя следственного управления Дмитрий Анащенко. Ранее сообщалось, что во время пожара горящий дом смогли покинуть женщина с ребенком. Они отравились угарным газом и сейчас госпитализированы. URA.RU писало, что Пермский край стал лидером антирейтинга по количеству погибших в 2021 году на пожарах детей. По данным краевых властей, хуже всего дела обстоят в Верещагинском и Ильинском городских округах, а также в Пермском районе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Погибшим сегодня ночью на пожаре детям было 14 и 11 лет. На телах обоих мальчиков не обнаружено никаких следов насильственной смерти. Об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. «В ночное время 8 декабря 2021 года произошло возгорание в частном жилом доме, расположенном в поселке Притыка Оханского муниципального района. Во время тушения пожара были обнаружены тела двоих мальчиков 2007 и 2010 годов рождения. При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено», — говорится на сайте следственного управления. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Его расследование взял под личный контроль и. о. руководителя следственного управления Дмитрий Анащенко. Ранее сообщалось, что во время пожара горящий дом смогли покинуть женщина с ребенком. Они отравились угарным газом и сейчас госпитализированы. URA.RU писало, что Пермский край стал лидером антирейтинга по количеству погибших в 2021 году на пожарах детей. По данным краевых властей, хуже всего дела обстоят в Верещагинском и Ильинском городских округах, а также в Пермском районе.