Классы массово уходят на COVID-карантин в Екатеринбурге

Свердловские школьники во время карантина будут учиться из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За минувшие две недели в Екатеринбурге (Свердловская область) выросло количество классов, переведенных на дистанционное обучение из-за карантинных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования города Екатеринбурга.

«По данным на 6 декабря 2021 года, в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 320 классов в школах. Из-за новой коронавирусной инфекции на карантин ушли 82 класса, 238 из-за ОРВИ», — сказано в сообщении.

Также на карантин ушли группы в детских садах. «112 групп (2,8% от общего количества групп в Екатеринбурге) в детских садах (НКВИ — 30, ОРВИ — 82). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены», — отметили в департаменте образования.

Ранее URA.RU писало, что школы в регионах РФ переходят на дистанционное обучение отдельными классами. Минпросвещения отмечает, что это происходит из-за коронавируса и «сезонного» роста заболеваемости ОРВИ. Также сообщалось, что в России может начаться новая волна коронавируса, которая сильнее всего будет в регионах, считает ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.