Роскомнадзор заблокировал Tor в РФ

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Браузер Tor предназначен для выхода в даркнет Фото:

Роскомнадзор заблокировал на территории России браузер Tor, предназначенный для выхода в даркнет. Браузер был внесен в черный список Роскомнадзора.

«Роскомнадзор внес сайт браузера Tor, который используется для анонимного выхода в интернет, в том числе в даркнет, в черный список. Провайдеры начали блокировать его», — пишет РИА «Новости».

Ранее о блокировке доступа к браузеру Tor в России сообщили его разработчики, пишет телеканал 360. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка Tor поможет снизить преступность в России. Пользователи социальных сетей негативно восприняли новость о блокировке Tor.

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Роскомнадзор заблокировал на территории России браузер Tor, предназначенный для выхода в даркнет. Браузер был внесен в черный список Роскомнадзора. «Роскомнадзор внес сайт браузера Tor, который используется для анонимного выхода в интернет, в том числе в даркнет, в черный список. Провайдеры начали блокировать его», — пишет РИА «Новости». Ранее о блокировке доступа к браузеру Tor в России сообщили его разработчики, пишет телеканал 360. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка Tor поможет снизить преступность в России. Пользователи социальных сетей негативно восприняли новость о блокировке Tor.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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