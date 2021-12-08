Роскомнадзор заблокировал Tor в РФ

Браузер Tor предназначен для выхода в даркнет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор заблокировал на территории России браузер Tor, предназначенный для выхода в даркнет. Браузер был внесен в черный список Роскомнадзора.

«Роскомнадзор внес сайт браузера Tor, который используется для анонимного выхода в интернет, в том числе в даркнет, в черный список. Провайдеры начали блокировать его», — пишет РИА «Новости».

Ранее о блокировке доступа к браузеру Tor в России сообщили его разработчики, пишет телеканал 360. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка Tor поможет снизить преступность в России. Пользователи социальных сетей негативно восприняли новость о блокировке Tor.