Депутат Госдумы: блокировка TOR поможет снизить преступность в РФ

03 декабря 2021 в 22:27 Размер текста - 17 +

В даркнете сконцентрировано множество схем мошенников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блокировка браузера Tor, технологии которого позволяют пользоваться теневым интернетом, позволит сократить число преступлений, связанных с мошенничеством. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. «Ограничение VPN и анонимайзеров позитивно повлияет на российский сегмент сети. Позволит оградить россиян от дискурсивного контента, мошенников всей мастей. Основатели Tor, прикрываясь псевдолиберальной повесткой, создали сервис, который стал инфраструктурой для мошенников, продажи наркотиков. Это вход в даркнет, где сконцентрированы ворованные базы данных, мошеннические схемы. Блокировка Tor — это не только ограждение граждан от деструктивного контента. Блокировка оздоровит сетевой климат в целом. На одной чаше весов некие псевдолиберальные ценности, а с другой стороны — продажа наркотиков, деструктивный контент, мошенники», — сказал Антон Горелкин. По его словам, число мошеннических схем увеличивается. «За последний год почти 100% рост этих преступлений, и десятки миллиардов рублей наши граждане теряют на этом. Во многих этих схемах так или иначе используется этот сервис. Я поддерживаю ограничение этого сервиса. Это создаст сложности мошенникам», — подчеркнул депутат. С этим мнением согласился первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич. «Преступность давно и прочно обосновалась, процветает в скрытом сегменте сети, так называемом даркнете. Детская порнография, оружие, широкий ассортимент противозаконных товаров, краденные персональные данные и пользовательские аккаунты, фальшивые деньги, услуги хакеров, шок и треш-контент — все самое дикое и неприемлемое в цивилизованном обществе, к большому сожалению, доступно там. За последние годы даркнет стал главным рассадником „запрещенки“ в сети», — отметил эксперт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блокировка браузера Tor, технологии которого позволяют пользоваться теневым интернетом, позволит сократить число преступлений, связанных с мошенничеством. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. «Ограничение VPN и анонимайзеров позитивно повлияет на российский сегмент сети. Позволит оградить россиян от дискурсивного контента, мошенников всей мастей. Основатели Tor, прикрываясь псевдолиберальной повесткой, создали сервис, который стал инфраструктурой для мошенников, продажи наркотиков. Это вход в даркнет, где сконцентрированы ворованные базы данных, мошеннические схемы. Блокировка Tor — это не только ограждение граждан от деструктивного контента. Блокировка оздоровит сетевой климат в целом. На одной чаше весов некие псевдолиберальные ценности, а с другой стороны — продажа наркотиков, деструктивный контент, мошенники», — сказал Антон Горелкин. По его словам, число мошеннических схем увеличивается. «За последний год почти 100% рост этих преступлений, и десятки миллиардов рублей наши граждане теряют на этом. Во многих этих схемах так или иначе используется этот сервис. Я поддерживаю ограничение этого сервиса. Это создаст сложности мошенникам», — подчеркнул депутат. С этим мнением согласился первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич. «Преступность давно и прочно обосновалась, процветает в скрытом сегменте сети, так называемом даркнете. Детская порнография, оружие, широкий ассортимент противозаконных товаров, краденные персональные данные и пользовательские аккаунты, фальшивые деньги, услуги хакеров, шок и треш-контент — все самое дикое и неприемлемое в цивилизованном обществе, к большому сожалению, доступно там. За последние годы даркнет стал главным рассадником „запрещенки“ в сети», — отметил эксперт.