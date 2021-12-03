03 декабря 2021

Пользователей соцсетей разгневала блокировка TOR. «Хотят знать тех, кто их ненавидит»

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг за свободу интернета в Москве. Москва, плакаты, лозунги, свободу интернету, протестант, протестующий, молодежь
В соцсетях возмущаются блокировкой VPN-браузера Фото:

2 декабря Роскомнадзор заявил о планах по введению централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В связи с этим пользователи интернета начали жаловаться на блокировку Tor, системы, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение.

«Двери цензуры окончательно захлопываются», «все очень плохо и будет хуже», «они хотят знать тех, кто их ненавидит», «удавка на шее затягивается», — пишут в соцсетях возмущенные пользователи. Многие сошлись на мнении, что блокировка Tor — начало интернет-цензуры и тотального контроля в России.

Пользователи считают, что ситуация будет ухудшаться
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Некоторые пользователи указывают на абсурдность ситуации
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Пользователи высказываются о блокировке Tor крайне негативно
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Пользователи опасаются возвращения железного занавеса
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Пользователи смотрят на ситуацию со свободой слова в России пессимистично
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Некоторые пользователи указывают на наличие интернет-цензуры в других странах
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Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка браузера Tor позволит сократить число преступлений, связанных с мошенничеством. Данный процесс положительно скажется на российской сети, отметил он.

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2 декабря Роскомнадзор заявил о планах по введению централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В связи с этим пользователи интернета начали жаловаться на блокировку Tor, системы, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение. «Двери цензуры окончательно захлопываются», «все очень плохо и будет хуже», «они хотят знать тех, кто их ненавидит», «удавка на шее затягивается», — пишут в соцсетях возмущенные пользователи. Многие сошлись на мнении, что блокировка Tor — начало интернет-цензуры и тотального контроля в России. Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка браузера Tor позволит сократить число преступлений, связанных с мошенничеством. Данный процесс положительно скажется на российской сети, отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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