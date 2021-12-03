2 декабря Роскомнадзор заявил о планах по введению централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В связи с этим пользователи интернета начали жаловаться на блокировку Tor, системы, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение.
«Двери цензуры окончательно захлопываются», «все очень плохо и будет хуже», «они хотят знать тех, кто их ненавидит», «удавка на шее затягивается», — пишут в соцсетях возмущенные пользователи. Многие сошлись на мнении, что блокировка Tor — начало интернет-цензуры и тотального контроля в России.
Пользователи считают, что ситуация будет ухудшаться
Фото: Twitter
Некоторые пользователи указывают на абсурдность ситуации
Фото: Twitter
Пользователи высказываются о блокировке Tor крайне негативно
Фото: Twitter
Пользователи опасаются возвращения железного занавеса
Фото: Twitter
Пользователи смотрят на ситуацию со свободой слова в России пессимистично
Фото: Twitter
Некоторые пользователи указывают на наличие интернет-цензуры в других странах
Фото: Twitter
Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка браузера Tor позволит сократить число преступлений, связанных с мошенничеством. Данный процесс положительно скажется на российской сети, отметил он.
2 декабря Роскомнадзор заявил о планах по введению централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В связи с этим пользователи интернета начали жаловаться на блокировку Tor, системы, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение. «Двери цензуры окончательно захлопываются», «все очень плохо и будет хуже», «они хотят знать тех, кто их ненавидит», «удавка на шее затягивается», — пишут в соцсетях возмущенные пользователи. Многие сошлись на мнении, что блокировка Tor — начало интернет-цензуры и тотального контроля в России. Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка браузера Tor позволит сократить число преступлений, связанных с мошенничеством. Данный процесс положительно скажется на российской сети, отметил он.