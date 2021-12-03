Пользователей соцсетей разгневала блокировка TOR. «Хотят знать тех, кто их ненавидит»

04 декабря 2021 в 05:44 Размер текста - 17 +

В соцсетях возмущаются блокировкой VPN-браузера Фото: Владимир Андреев © URA.RU 2 декабря Роскомнадзор заявил о планах по введению централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В связи с этим пользователи интернета начали жаловаться на блокировку Tor, системы, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение. «Двери цензуры окончательно захлопываются», «все очень плохо и будет хуже», «они хотят знать тех, кто их ненавидит», «удавка на шее затягивается», — пишут в соцсетях возмущенные пользователи. Многие сошлись на мнении, что блокировка Tor — начало интернет-цензуры и тотального контроля в России. Пользователи считают, что ситуация будет ухудшаться Фото: Twitter Некоторые пользователи указывают на абсурдность ситуации Фото: Twitter Пользователи высказываются о блокировке Tor крайне негативно Фото: Twitter Пользователи опасаются возвращения железного занавеса Фото: Twitter Пользователи смотрят на ситуацию со свободой слова в России пессимистично Фото: Twitter Некоторые пользователи указывают на наличие интернет-цензуры в других странах Фото: Twitter Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка браузера Tor позволит сократить число преступлений, связанных с мошенничеством. Данный процесс положительно скажется на российской сети, отметил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

2 декабря Роскомнадзор заявил о планах по введению централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В связи с этим пользователи интернета начали жаловаться на блокировку Tor, системы, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение. «Двери цензуры окончательно захлопываются», «все очень плохо и будет хуже», «они хотят знать тех, кто их ненавидит», «удавка на шее затягивается», — пишут в соцсетях возмущенные пользователи. Многие сошлись на мнении, что блокировка Tor — начало интернет-цензуры и тотального контроля в России. Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка браузера Tor позволит сократить число преступлений, связанных с мошенничеством. Данный процесс положительно скажется на российской сети, отметил он.