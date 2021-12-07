07 декабря 2021

В Кургане по жалобе бизнесменов прокуратура проверила департамент

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
В прокуратуру обратились бизнесмены, которым вовремя не заплатили за выполненный ремонт Фото:

Сотрудники прокуратуры проверили работу департамента образования и науки Курганской области. В прокуратуре сообщили, что к ним обратились подрядчики, занимавшиеся ремонтом школы и детсада, которым вовремя не заплатили за выполненную работу.

«Установлено, что двумя районными отделами образования были заключены контракты на выполнение ремонтных работ школы и детского сада. Несмотря на то, что субъектами предпринимательской деятельности договорные обязательства полностью исполнены, оплата стоимости контрактов не произведена. <…> В целях восстановления прав предпринимателей прокуратура внесла директору регионального профильного департамента представление об устранении нарушений законодательства», — указано в сообщении, размещенном на сайте прокураты.

Власти задолжали двум предпринимателям более 3,7 млн рублей. После вмешательства прокуратуры долг был погашен. Представители департамента объяснили URA.RU, что в первом случае в список объектов для капремонта вместо Восходской школы ошибочно включили детский сад этой школы, из-за чего нельзя было воспользоваться субсидией на ремонт. Во втором случае заказчик неправильно составил заявку на ремонт шадринского детсада №35. В обоих случаях подрядчикам заплатили 25 ноября. В ведомстве добавили, что прокуратура обратилась к ним, а не в муниципалитеты, так как этот ремонт проводили за счет субсидии, которую выдали региону в рамках соглашения областного правительства с ЯНАО.

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Сотрудники прокуратуры проверили работу департамента образования и науки Курганской области. В прокуратуре сообщили, что к ним обратились подрядчики, занимавшиеся ремонтом школы и детсада, которым вовремя не заплатили за выполненную работу. «Установлено, что двумя районными отделами образования были заключены контракты на выполнение ремонтных работ школы и детского сада. Несмотря на то, что субъектами предпринимательской деятельности договорные обязательства полностью исполнены, оплата стоимости контрактов не произведена. <…> В целях восстановления прав предпринимателей прокуратура внесла директору регионального профильного департамента представление об устранении нарушений законодательства», — указано в сообщении, размещенном на сайте прокураты. Власти задолжали двум предпринимателям более 3,7 млн рублей. После вмешательства прокуратуры долг был погашен. Представители департамента объяснили URA.RU, что в первом случае в список объектов для капремонта вместо Восходской школы ошибочно включили детский сад этой школы, из-за чего нельзя было воспользоваться субсидией на ремонт. Во втором случае заказчик неправильно составил заявку на ремонт шадринского детсада №35. В обоих случаях подрядчикам заплатили 25 ноября. В ведомстве добавили, что прокуратура обратилась к ним, а не в муниципалитеты, так как этот ремонт проводили за счет субсидии, которую выдали региону в рамках соглашения областного правительства с ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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