В Кургане по жалобе бизнесменов прокуратура проверила департамент

В прокуратуру обратились бизнесмены, которым вовремя не заплатили за выполненный ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники прокуратуры проверили работу департамента образования и науки Курганской области. В прокуратуре сообщили, что к ним обратились подрядчики, занимавшиеся ремонтом школы и детсада, которым вовремя не заплатили за выполненную работу.

«Установлено, что двумя районными отделами образования были заключены контракты на выполнение ремонтных работ школы и детского сада. Несмотря на то, что субъектами предпринимательской деятельности договорные обязательства полностью исполнены, оплата стоимости контрактов не произведена. <…> В целях восстановления прав предпринимателей прокуратура внесла директору регионального профильного департамента представление об устранении нарушений законодательства», — указано в сообщении, размещенном на сайте прокураты.

Власти задолжали двум предпринимателям более 3,7 млн рублей. После вмешательства прокуратуры долг был погашен. Представители департамента объяснили URA.RU, что в первом случае в список объектов для капремонта вместо Восходской школы ошибочно включили детский сад этой школы, из-за чего нельзя было воспользоваться субсидией на ремонт. Во втором случае заказчик неправильно составил заявку на ремонт шадринского детсада №35. В обоих случаях подрядчикам заплатили 25 ноября. В ведомстве добавили, что прокуратура обратилась к ним, а не в муниципалитеты, так как этот ремонт проводили за счет субсидии, которую выдали региону в рамках соглашения областного правительства с ЯНАО.