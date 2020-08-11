Власти ЯНАО оплатят курганцам ремонт школ и детских садов

На ямальские деньги планируется отремонтировать 43 школы и детсада Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделит Курганской области 350 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов. Соответствующий документ размещен на сайте правительства округа. В марте 2019 года полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов предложил уральским губернаторам помочь курганцам.

«Департаменту строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить в 2020 году из окружного бюджета бюджету Курганской области субсидию в размере 350 000 000», — указано в документе. Постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Субсидию выделят в рамках соглашения между правительствами двух регионов «в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Курганской области». Согласно документу, деньги помогут отремонтировать 43 школы и детсада курганских городов и районов.

В 2019 году Ямал поддержал Курганскую область аналогичной суммой. В ноябре того же года курганское правительство получило 400 миллионов рублей от Тюменской области. В июле 2020 года тюменский губернатор Александр Моор сообщил, что не планирует продолжать субсидировать Курганскую область и другие соседние регионы.