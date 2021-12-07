07 декабря 2021

В детских садах Тюменской области зафиксирована вспышка COVID

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Детский сад Зайка. Тюмень, детский сад, детская площадка, детская беседка
В регионе из-за коронавируса закрыто 86 детских групп в 54 садах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В 54 детских садах Тюменской области из-за заражения коронавирусов закрыто 86 групп. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По той же причине закрыто 16 классов в 14 школах области.

«В Тюменской области в связи с заболеванием COVID-19 в 53 детских садах закрыто 86 групп. В том числе, в 28 детских садах Тюмени закрыто 54 группы. Их посещали 1 775 детей, из них заболели 79 детей и 11 сотрудников», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что в связи с заболеваемостью COVID-19 в регионе закрыто 16 классов в 14 школах, из них в Тюмени — девять классов в семи школах. «Классы посещали 414 детей, заболели 32 человека», — уточнили в пресс-центре.

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В 54 детских садах Тюменской области из-за заражения коронавирусов закрыто 86 групп. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По той же причине закрыто 16 классов в 14 школах области. «В Тюменской области в связи с заболеванием COVID-19 в 53 детских садах закрыто 86 групп. В том числе, в 28 детских садах Тюмени закрыто 54 группы. Их посещали 1 775 детей, из них заболели 79 детей и 11 сотрудников», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что в связи с заболеваемостью COVID-19 в регионе закрыто 16 классов в 14 школах, из них в Тюмени — девять классов в семи школах. «Классы посещали 414 детей, заболели 32 человека», — уточнили в пресс-центре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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