В детских садах Тюменской области зафиксирована вспышка COVID

В 54 детских садах Тюменской области из-за заражения коронавирусов закрыто 86 групп. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По той же причине закрыто 16 классов в 14 школах области.
«В Тюменской области в связи с заболеванием COVID-19 в 53 детских садах закрыто 86 групп. В том числе, в 28 детских садах Тюмени закрыто 54 группы. Их посещали 1 775 детей, из них заболели 79 детей и 11 сотрудников», — рассказали в инфоцентре.
Власти добавили, что в связи с заболеваемостью COVID-19 в регионе закрыто 16 классов в 14 школах, из них в Тюмени — девять классов в семи школах. «Классы посещали 414 детей, заболели 32 человека», — уточнили в пресс-центре.
В 54 детских садах Тюменской области из-за заражения коронавирусов закрыто 86 групп. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По той же причине закрыто 16 классов в 14 школах области. «В Тюменской области в связи с заболеванием COVID-19 в 53 детских садах закрыто 86 групп. В том числе, в 28 детских садах Тюмени закрыто 54 группы. Их посещали 1 775 детей, из них заболели 79 детей и 11 сотрудников», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что в связи с заболеваемостью COVID-19 в регионе закрыто 16 классов в 14 школах, из них в Тюмени — девять классов в семи школах. «Классы посещали 414 детей, заболели 32 человека», — уточнили в пресс-центре.