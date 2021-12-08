В Кремле рассказали об ожиданиях от нового канцлера Германии

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Путин , портрет, путин владимир
Путин направит новому канцлеру ФРГ телеграмму с поздравлениями Фото:

Президент РФ Владимир Путин направит новому канцлеру Германии Олафу Шольцу поздравительную телеграмму. Лидер РФ надеется на преемственность в отношениях с ФРГ, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Пока не было телефонного разговора, президент направит поздравительную телеграмму. Мы рассчитываем на преемственность и на то, что между президентом и новым канцлером сложатся конструктивные отношения», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Президент России также надеется, что новый канцлер будет придерживаться принципа безальтернативности диалога по самым сложным вопросам, как это было раньше уточнил предеставитель Кремля.

Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года.

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Президент РФ Владимир Путин направит новому канцлеру Германии Олафу Шольцу поздравительную телеграмму. Лидер РФ надеется на преемственность в отношениях с ФРГ, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Пока не было телефонного разговора, президент направит поздравительную телеграмму. Мы рассчитываем на преемственность и на то, что между президентом и новым канцлером сложатся конструктивные отношения», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Президент России также надеется, что новый канцлер будет придерживаться принципа безальтернативности диалога по самым сложным вопросам, как это было раньше уточнил предеставитель Кремля. Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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