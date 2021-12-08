Представитель Путина ответил на опасения США о воссоздании СССР

08 декабря 2021 в 15:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал возможность создания Советского Союза Фото: Александр Мамаев © URA.RU Воссоединение стран для создания Советского Союза на данном этапе развития невозможно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что российский лидер Владимир Путин планирует воссоздать СССР. «Вообще госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. Я убежден, что она, как и мы, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно. Также она наверняка знает, что на пространстве бывшего СССР появились достаточно давно и вызревают интеграционные процессы с разной скоростью развития — это и СНГ, и более продвинутая организация по интеграции — Евразийское экономическое сообщество, и еще более продвинутая союзная структура — Союзное государство России и Беларуси. Но не то, ни другое, ни треть не может являться попыткой воссоздать СССР, потому что давно развиваются независимые государства, они относятся друг к другу на принципах взаимного уважения, доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга», — заявил он на конференц-колле. Ранее Нуланд подчеркивала, что российский лидер намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Она предупредила, что после этого «его аппетит может быть не удовлетворен, и он пойдет дальше». Нуланд также отметила, что РФ не стоит вторгаться на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Воссоединение стран для создания Советского Союза на данном этапе развития невозможно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что российский лидер Владимир Путин планирует воссоздать СССР. «Вообще госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. Я убежден, что она, как и мы, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно. Также она наверняка знает, что на пространстве бывшего СССР появились достаточно давно и вызревают интеграционные процессы с разной скоростью развития — это и СНГ, и более продвинутая организация по интеграции — Евразийское экономическое сообщество, и еще более продвинутая союзная структура — Союзное государство России и Беларуси. Но не то, ни другое, ни треть не может являться попыткой воссоздать СССР, потому что давно развиваются независимые государства, они относятся друг к другу на принципах взаимного уважения, доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга», — заявил он на конференц-колле. Ранее Нуланд подчеркивала, что российский лидер намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Она предупредила, что после этого «его аппетит может быть не удовлетворен, и он пойдет дальше». Нуланд также отметила, что РФ не стоит вторгаться на Украину.