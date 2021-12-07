Замгоссекретаря США: Путин решил воссоздать Советский Союз

08 декабря 2021 в 05:07 Размер текста - 17 +

В США испугались, что Путин воссоздаст СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. «Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — передает ее слова РИА «Новости». Нуланд также отметила, что РФ не стоит вторгаться на Украину. Она заявила, что украинская армия стала гораздо сильнее с 2014 года, поэтому для всех стран война будет трудной и кровопролитной. Ранее Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. По мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, после объединения России и Беларуси к ним могут присоединиться страны, ранее входившие в состав СССР. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь отметил, что вследствие таких изменений жизнь станет лучше. Он добавил, что на момент развала СССР в 1991 году миллионы граждан хотели остаться в едином государстве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. «Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — передает ее слова РИА «Новости». Нуланд также отметила, что РФ не стоит вторгаться на Украину. Она заявила, что украинская армия стала гораздо сильнее с 2014 года, поэтому для всех стран война будет трудной и кровопролитной. Ранее Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. По мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, после объединения России и Беларуси к ним могут присоединиться страны, ранее входившие в состав СССР. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь отметил, что вследствие таких изменений жизнь станет лучше. Он добавил, что на момент развала СССР в 1991 году миллионы граждан хотели остаться в едином государстве.