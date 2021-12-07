В Челябинске депутаты придумали, как избежать кары за коррупцию

Новый порядок позволял бы народным избранникам скрывать доходы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курчатовском районном совете Челябинска 8 декабря сорвалось попытка смягчить санкции для депутатов, допустивших нарушения при подаче деклараций о доходах и прочих антикоррупционных норм. Эту информацию источников URA.RU подтвердил депутат, секретарь районного политсовета ЕР Вячеслав Ершов.

«Предполагалось вместо лишения мандата за коррупционные правонарушения ввести многоступенчатую градацию взысканий, начиная от публичных извинений. Главным и пока единственным бенефициаром подобных новаций стал бы Илья Мительман с его огрехами в декларации о доходах. Однако проект заблокировали», — пояснил инсайдер.

«Порядок взысканий регламентируется федеральным и областным законодательством, на уровне районных советов ничего подобного нет. Его подготовили с нарушением регламента, чуть ли не за сутки. Неудивительно, что против высказалась комиссия по местному самоуправлению, фракция „Единой России“ и прокуратура. И неудивительно: инициатива обессмысливает ограничения, так все перестанут декларировать доходы», — рассказал URA.RU Ершов.

«Я слышал, что такой вопрос собирались внести в повестку. На сегодняшнем заседании не присутствовал, не смог», — сказал URA.RU сам Мительман.

Поводом для возможного лишения мандата стали недостоверные данные в декларации за 2019 год, когда Мительман заработал 83 млн рублей, а указал 80 млн рублей. Депутат объяснил это тем, что получил дивиденды уже после подачи декларации. Однако Комиссия по местному самоуправлению гордумы направила обращение губернатору Алексею Текслеру, который, как высшее должностное лицо региона, может внести представление в райсовет о лишении Мительмана мандата.