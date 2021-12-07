Пермячка отсудила у больницы 400 тысяч за смерть отца

08 декабря 2021 в 16:09 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с больницы 400 тысяч рублей за смерть пациента Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Житель Березников (Пермский край) скончался в реанимации местного филиала больницы имени Вагнера. Дочери погибшего удалось в суде доказать, что медицинская помощь пациенту была оказана некачественно, и взыскать с больницы компенсацию. «У мужчины поднялась температура до 39,8 градусов. Общее недомогание сохранялось в течение четырех дней и его госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Там, помимо одышки и слабости, у мужчины появилась желтушность кожных покровов и глаз. В реанимации ему поставили диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В этот же день в крайне тяжелом состоянии пациент впал в кому, а на следующий день наступила клиническая смерть», — описывается история на сайте Пермского краевого суда. Назначенная Березниковским судом медицинская экспертиза выявила недостатки при оказании помощи пациенту. В итоге судья постановил взыскать с больницы 400 тысяч рублей в пользу дочери умершего. Краевой суд с этим решением согласился. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Березников (Пермский край) скончался в реанимации местного филиала больницы имени Вагнера. Дочери погибшего удалось в суде доказать, что медицинская помощь пациенту была оказана некачественно, и взыскать с больницы компенсацию. «У мужчины поднялась температура до 39,8 градусов. Общее недомогание сохранялось в течение четырех дней и его госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Там, помимо одышки и слабости, у мужчины появилась желтушность кожных покровов и глаз. В реанимации ему поставили диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В этот же день в крайне тяжелом состоянии пациент впал в кому, а на следующий день наступила клиническая смерть», — описывается история на сайте Пермского краевого суда. Назначенная Березниковским судом медицинская экспертиза выявила недостатки при оказании помощи пациенту. В итоге судья постановил взыскать с больницы 400 тысяч рублей в пользу дочери умершего. Краевой суд с этим решением согласился.