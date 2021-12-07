07 декабря 2021

Пермячка отсудила у больницы 400 тысяч за смерть отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Суд взыскал с больницы 400 тысяч рублей за смерть пациента Фото:

Житель Березников (Пермский край) скончался в реанимации местного филиала больницы имени Вагнера. Дочери погибшего удалось в суде доказать, что медицинская помощь пациенту была оказана некачественно, и взыскать с больницы компенсацию.

«У мужчины поднялась температура до 39,8 градусов. Общее недомогание сохранялось в течение четырех дней и его госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Там, помимо одышки и слабости, у мужчины появилась желтушность кожных покровов и глаз. В реанимации ему поставили диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В этот же день в крайне тяжелом состоянии пациент впал в кому, а на следующий день наступила клиническая смерть», — описывается история на сайте Пермского краевого суда.

Назначенная Березниковским судом медицинская экспертиза выявила недостатки при оказании помощи пациенту. В итоге судья постановил взыскать с больницы 400 тысяч рублей в пользу дочери умершего. Краевой суд с этим решением согласился.

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Житель Березников (Пермский край) скончался в реанимации местного филиала больницы имени Вагнера. Дочери погибшего удалось в суде доказать, что медицинская помощь пациенту была оказана некачественно, и взыскать с больницы компенсацию. «У мужчины поднялась температура до 39,8 градусов. Общее недомогание сохранялось в течение четырех дней и его госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Там, помимо одышки и слабости, у мужчины появилась желтушность кожных покровов и глаз. В реанимации ему поставили диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В этот же день в крайне тяжелом состоянии пациент впал в кому, а на следующий день наступила клиническая смерть», — описывается история на сайте Пермского краевого суда. Назначенная Березниковским судом медицинская экспертиза выявила недостатки при оказании помощи пациенту. В итоге судья постановил взыскать с больницы 400 тысяч рублей в пользу дочери умершего. Краевой суд с этим решением согласился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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