Пермячка отсудила у больницы 400 тысяч за смерть отца

Житель Березников (Пермский край) скончался в реанимации местного филиала больницы имени Вагнера. Дочери погибшего удалось в суде доказать, что медицинская помощь пациенту была оказана некачественно, и взыскать с больницы компенсацию.
«У мужчины поднялась температура до 39,8 градусов. Общее недомогание сохранялось в течение четырех дней и его госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Там, помимо одышки и слабости, у мужчины появилась желтушность кожных покровов и глаз. В реанимации ему поставили диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В этот же день в крайне тяжелом состоянии пациент впал в кому, а на следующий день наступила клиническая смерть», — описывается история на сайте Пермского краевого суда.
Назначенная Березниковским судом медицинская экспертиза выявила недостатки при оказании помощи пациенту. В итоге судья постановил взыскать с больницы 400 тысяч рублей в пользу дочери умершего. Краевой суд с этим решением согласился.
Житель Березников (Пермский край) скончался в реанимации местного филиала больницы имени Вагнера. Дочери погибшего удалось в суде доказать, что медицинская помощь пациенту была оказана некачественно, и взыскать с больницы компенсацию. «У мужчины поднялась температура до 39,8 градусов. Общее недомогание сохранялось в течение четырех дней и его госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Там, помимо одышки и слабости, у мужчины появилась желтушность кожных покровов и глаз. В реанимации ему поставили диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В этот же день в крайне тяжелом состоянии пациент впал в кому, а на следующий день наступила клиническая смерть», — описывается история на сайте Пермского краевого суда. Назначенная Березниковским судом медицинская экспертиза выявила недостатки при оказании помощи пациенту. В итоге судья постановил взыскать с больницы 400 тысяч рублей в пользу дочери умершего. Краевой суд с этим решением согласился.