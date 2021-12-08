Запашный: магнитогорский уголовник дискредитирует Цирковой союз

08 декабря 2021 в 16:20 Размер текста - 17 +

Запашный обратился в Министерство культуры РФ, чтобы они разобрались с ситуацией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Экс-директор Магнитогорского цирка Олег Хотим стал заместителем председателя Союза цирковых деятелей. По мнению гендиректора большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного, ранее судимый за взятки Хотим, дискредитирует организацию. «Любая общественная организация, любой союз должны работать на благо общества, быть примером. Любой союз, в управление которого входит уголовник — дискредитирует его. Тем более, нужно учитывать, что Хотим судим за взяточничество, и не имеет права на работу в управлении. Это говорит о том, что организация, работа которой должна строиться на энтузиазме, противоречит себе же, и преследует свои цели», — сообщил URA.RU Эдгард Запашный. Гендиректор московского цирка добавил, что на сегодняшний день наблюдается массовый выход артистов из союза цирковых деятелей. И это не конфликт интересов. URA.RU пыталось связаться с экс-директором Магнитогорского цирка. Хотим на звонок не ответил Ранее Олега Хотима осудили за получение взятки. Решением суда, ему было запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок три года. Также Хотима обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Хотим также подавал заявление, о рассмотрении его кандидатуры на пост главы Росгосцирка. Однако его кандидатуру отменили. Экс — директор Магнитогорского цирка не может заниматься административной деятельностью три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-директор Магнитогорского цирка Олег Хотим стал заместителем председателя Союза цирковых деятелей. По мнению гендиректора большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного, ранее судимый за взятки Хотим, дискредитирует организацию. «Любая общественная организация, любой союз должны работать на благо общества, быть примером. Любой союз, в управление которого входит уголовник — дискредитирует его. Тем более, нужно учитывать, что Хотим судим за взяточничество, и не имеет права на работу в управлении. Это говорит о том, что организация, работа которой должна строиться на энтузиазме, противоречит себе же, и преследует свои цели», — сообщил URA.RU Эдгард Запашный. Гендиректор московского цирка добавил, что на сегодняшний день наблюдается массовый выход артистов из союза цирковых деятелей. И это не конфликт интересов. URA.RU пыталось связаться с экс-директором Магнитогорского цирка. Хотим на звонок не ответил Ранее Олега Хотима осудили за получение взятки. Решением суда, ему было запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок три года. Также Хотима обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Хотим также подавал заявление, о рассмотрении его кандидатуры на пост главы Росгосцирка. Однако его кандидатуру отменили.