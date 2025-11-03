Логотип РИА URA.RU
Цены на бензин выросли за год в Свердловской области: какой подорожал сильнее. Инфографика

В Свердловской области топливо АИ-92 за год подорожало на 17%
03 ноября 2025 в 07:00
Все виды топлива за год подорожали больше чем на 7%

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области выросли цены на весь бензин с октября 2024 года. Подробнее о том, какое топливо подорожало сильнее — в инфографике URA.RU.

Согласно данным Свердловскстата, самым подорожавшим стал бензин АИ-92, он является самым распространенным среди автомобилистов. Его средняя стоимость к 27 октября 2025-го достигла 61,77 рубля за литр против 52,73 рубля в 2024 году. АИ-95 занял второе место по повышению цены, в среднем им можно заправиться за 65,88 рубля (год назад он стоил 56,96 рубля за литр в среднем).

Дизельное топливо подорожало на 10,9% за год — до 74,15 рубля в среднем. Наименее заметное подорожание произошло для АИ-98, его в среднем к октябрю 2025-го можно было заправить за 85,09 рубля в среднем (7,5%).

Фото: URA.RU

