Аномальные морозы придут в Свердловскую область
Заморозки придут уже в понедельник 3 ноября
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Начало ноября в Свердловской области будет крайне переменчивым. В начале текущей недели в регионе ожидаются аномальные заморозки до -17 градусов. А во второй половине недели вернутся дожди и оттепель. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Днем 3 ноября, даже несмотря на отсутствие существенной облачности, дневные максимумы ожидаются отрицательными. Пик похолодания придется на ночь вторника, когда центр антициклона расположится на границе Среднего и Южного Урала. Минимальные температуры в регионе могут достигнуть -12..-17 градусов», — говорится в прогнозе.
В Екатеринбурге 3 ноября ожидается малооблачная погода без осадков. Днем температура составит всего -4, а к ночи она опустится до -9 градусов. Ветер в районе семи метров в секунду. Такой же мороз стоит ожидать в городе во вторник и среду. После экватора недели ожидается потепление и плюсовые дневные температуры.
