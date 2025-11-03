Аномальные морозы придут в Свердловскую область

Заморозки придут уже в понедельник 3 ноября Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Начало ноября в Свердловской области будет крайне переменчивым. В начале текущей недели в регионе ожидаются аномальные заморозки до -17 градусов. А во второй половине недели вернутся дожди и оттепель. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Днем 3 ноября, даже несмотря на отсутствие существенной облачности, дневные максимумы ожидаются отрицательными. Пик похолодания придется на ночь вторника, когда центр антициклона расположится на границе Среднего и Южного Урала. Минимальные температуры в регионе могут достигнуть -12..-17 градусов», — говорится в прогнозе.