Власти рассказали, на что тратят «Пушкинские карты» в ХМАО

08 декабря 2021 в 19:52 Размер текста - 17 +

Чаще всего жители ХМАО используют «Пушкинскую карту» в Сургуте Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО жители региона используя «Пушкинскую карту» чаще всего посещают Сургутский музыкально-драматический театр. Также часто картой пользуются жители Ханты-Манисйска и Нягани. Об этом рассказали в департаменте культуры ХМАО. «Картой пользуется более 12 тысяч жителей региона. К программе присоединились 55 учреждений культуры — это государственные театры и музеи, государственные и муниципальные концертные организации, библиотеки и культурно-досуговые учреждения. Наибольшее количество проданных билетов по карте в БУ «Сургутский музыкально-драматический театр», АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске и Няганский театр юного зрителя», — сказали в окружном департаменте. Пушкинская карта — это программа лояльности, которая позволяет посещать культурные мероприятия. Получить карту могут жители от 14 до 22 лет. «Необходимо скачать приложение „Госуслуги.Культура“, в котором можно оформить карту. А также увидеть список мероприятий, на которые с ее помощью можно попасть. На балансе карты 3 тысячи рублей», — сказали в ЦУР. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО жители региона используя «Пушкинскую карту» чаще всего посещают Сургутский музыкально-драматический театр. Также часто картой пользуются жители Ханты-Манисйска и Нягани. Об этом рассказали в департаменте культуры ХМАО. «Картой пользуется более 12 тысяч жителей региона. К программе присоединились 55 учреждений культуры — это государственные театры и музеи, государственные и муниципальные концертные организации, библиотеки и культурно-досуговые учреждения. Наибольшее количество проданных билетов по карте в БУ «Сургутский музыкально-драматический театр», АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске и Няганский театр юного зрителя», — сказали в окружном департаменте. Пушкинская карта — это программа лояльности, которая позволяет посещать культурные мероприятия. Получить карту могут жители от 14 до 22 лет. «Необходимо скачать приложение „Госуслуги.Культура“, в котором можно оформить карту. А также увидеть список мероприятий, на которые с ее помощью можно попасть. На балансе карты 3 тысячи рублей», — сказали в ЦУР. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».