Власти рассказали, на что тратят «Пушкинские карты» в ХМАО

В ХМАО жители региона используя «Пушкинскую карту» чаще всего посещают Сургутский музыкально-драматический театр. Также часто картой пользуются жители Ханты-Манисйска и Нягани. Об этом рассказали в департаменте культуры ХМАО.
«Картой пользуется более 12 тысяч жителей региона. К программе присоединились 55 учреждений культуры — это государственные театры и музеи, государственные и муниципальные концертные организации, библиотеки и культурно-досуговые учреждения. Наибольшее количество проданных билетов по карте в БУ «Сургутский музыкально-драматический театр», АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске и Няганский театр юного зрителя», — сказали в окружном департаменте.
Пушкинская карта — это программа лояльности, которая позволяет посещать культурные мероприятия. Получить карту могут жители от 14 до 22 лет. «Необходимо скачать приложение „Госуслуги.Культура“, в котором можно оформить карту. А также увидеть список мероприятий, на которые с ее помощью можно попасть. На балансе карты 3 тысячи рублей», — сказали в ЦУР. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
В ХМАО жители региона используя «Пушкинскую карту» чаще всего посещают Сургутский музыкально-драматический театр. Также часто картой пользуются жители Ханты-Манисйска и Нягани. Об этом рассказали в департаменте культуры ХМАО. «Картой пользуется более 12 тысяч жителей региона. К программе присоединились 55 учреждений культуры — это государственные театры и музеи, государственные и муниципальные концертные организации, библиотеки и культурно-досуговые учреждения. Наибольшее количество проданных билетов по карте в БУ «Сургутский музыкально-драматический театр», АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске и Няганский театр юного зрителя», — сказали в окружном департаменте. Пушкинская карта — это программа лояльности, которая позволяет посещать культурные мероприятия. Получить карту могут жители от 14 до 22 лет. «Необходимо скачать приложение „Госуслуги.Культура“, в котором можно оформить карту. А также увидеть список мероприятий, на которые с ее помощью можно попасть. На балансе карты 3 тысячи рублей», — сказали в ЦУР. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».