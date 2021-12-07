07 декабря 2021

Власти рассказали, на что тратят «Пушкинские карты» в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR-кодов в Музее Истории Екатеринбурга. Екатеринбург, covid free, free zone, пушкинская карта
Чаще всего жители ХМАО используют «Пушкинскую карту» в Сургуте Фото:

В ХМАО жители региона используя «Пушкинскую карту» чаще всего посещают Сургутский музыкально-драматический театр. Также часто картой пользуются жители Ханты-Манисйска и Нягани. Об этом рассказали в департаменте культуры ХМАО.

«Картой пользуется более 12 тысяч жителей региона. К программе присоединились 55 учреждений культуры — это государственные театры и музеи, государственные и муниципальные концертные организации, библиотеки и культурно-досуговые учреждения. Наибольшее количество проданных билетов по карте в БУ «Сургутский музыкально-драматический театр», АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске и Няганский театр юного зрителя», — сказали в окружном департаменте.

Пушкинская карта — это программа лояльности, которая позволяет посещать культурные мероприятия. Получить карту могут жители от 14 до 22 лет. «Необходимо скачать приложение „Госуслуги.Культура“, в котором можно оформить карту. А также увидеть список мероприятий, на которые с ее помощью можно попасть. На балансе карты 3 тысячи рублей», — сказали в ЦУР. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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В ХМАО жители региона используя «Пушкинскую карту» чаще всего посещают Сургутский музыкально-драматический театр. Также часто картой пользуются жители Ханты-Манисйска и Нягани. Об этом рассказали в департаменте культуры ХМАО. «Картой пользуется более 12 тысяч жителей региона. К программе присоединились 55 учреждений культуры — это государственные театры и музеи, государственные и муниципальные концертные организации, библиотеки и культурно-досуговые учреждения. Наибольшее количество проданных билетов по карте в БУ «Сургутский музыкально-драматический театр», АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске и Няганский театр юного зрителя», — сказали в окружном департаменте. Пушкинская карта — это программа лояльности, которая позволяет посещать культурные мероприятия. Получить карту могут жители от 14 до 22 лет. «Необходимо скачать приложение „Госуслуги.Культура“, в котором можно оформить карту. А также увидеть список мероприятий, на которые с ее помощью можно попасть. На балансе карты 3 тысячи рублей», — сказали в ЦУР. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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