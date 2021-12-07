В Госдуме изменили закон, угрожающий «тюменской матрешке»

08 декабря 2021 в 17:03 Размер текста - 17 +

Против первой редакции закона выступали главы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В законопроект о публичной власти ко второму чтению в Госдуме внесли изменения, отражающие интересы регионов «тюменской матрешки». Новая редакция документа опубликована на сайте федерального парламента. В первой редакции закон отменял фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюмени. В статья 41 проекта внесен новый пункт под номером восемь. «В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа, если иное не установлено федеральным законом об отношениях между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области и (или) договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области», — говорится в новой редакции. Первоначально в документе было установлено, что «в краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа». Такая редакция отменяла договор между югом области, ХМАО и ЯНАО. Против документа выступали губернаторы трех субъектов и региональные заксобрания. Второе чтение закона пройдет в Госдуме 9 декабря. В 2004 году между властями тремя регионами был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В законопроект о публичной власти ко второму чтению в Госдуме внесли изменения, отражающие интересы регионов «тюменской матрешки». Новая редакция документа опубликована на сайте федерального парламента. В первой редакции закон отменял фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюмени. В статья 41 проекта внесен новый пункт под номером восемь. «В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа, если иное не установлено федеральным законом об отношениях между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области и (или) договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области», — говорится в новой редакции. Первоначально в документе было установлено, что «в краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа». Такая редакция отменяла договор между югом области, ХМАО и ЯНАО. Против документа выступали губернаторы трех субъектов и региональные заксобрания. Второе чтение закона пройдет в Госдуме 9 декабря. В 2004 году между властями тремя регионами был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.