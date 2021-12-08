Дефектолог рассказал о полной потере голоса после COVID

08 декабря 2021 в 17:30 Размер текста - 17 +

На фоне COVID-19 может развиться катаральный ларингит Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При COVID-19 может произойти частичная или полная потеря голоса. Возникает такая проблема на фоне воспаления гортани и нарушения функций дыхания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал дефектолог-фонопед, доцент Родион Барабанов. «Осложнения, вызывающие голосовые изменения при COVID-19, в первую очередь развиваются на фоне воспаления гортани и нарушения дыхательных функций, то есть возникает катаральный ларингит, при котором голосовые складки начинают терять свою эластичность, становятся рыхлыми. Это приводит к дисфонии, то есть частичной утрате голоса, либо афонии, то есть полному отсутствию возможности говорить. То есть если при COVID-19 начинает пропадать голос, значит, инфекция спустилась по дыхательным путям в нижние отделы и добралась до слизистой оболочки гортани, до лор-голосовых складок, связок», — объяснил Родион Барабанов. В беседе с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков подчеркнул, что потеря голоса связана с образованием после COVID-19множественных тромбозов. «Постковидный синдром — это последствия болезни, когда возникают множественные тромбозы в разных органах, и эти последствия довольно долгие, они могут выражаться в самых разных формах, это и головные боли, и сердечные, и повышение сахара в крови по диабетическому типу, и проблемы в связках. Все это в итоге восстанавливается, но, возможно, несколько месяцев придется помучиться», — добавил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При COVID-19 может произойти частичная или полная потеря голоса. Возникает такая проблема на фоне воспаления гортани и нарушения функций дыхания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал дефектолог-фонопед, доцент Родион Барабанов. «Осложнения, вызывающие голосовые изменения при COVID-19, в первую очередь развиваются на фоне воспаления гортани и нарушения дыхательных функций, то есть возникает катаральный ларингит, при котором голосовые складки начинают терять свою эластичность, становятся рыхлыми. Это приводит к дисфонии, то есть частичной утрате голоса, либо афонии, то есть полному отсутствию возможности говорить. То есть если при COVID-19 начинает пропадать голос, значит, инфекция спустилась по дыхательным путям в нижние отделы и добралась до слизистой оболочки гортани, до лор-голосовых складок, связок», — объяснил Родион Барабанов. В беседе с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков подчеркнул, что потеря голоса связана с образованием после COVID-19множественных тромбозов. «Постковидный синдром — это последствия болезни, когда возникают множественные тромбозы в разных органах, и эти последствия довольно долгие, они могут выражаться в самых разных формах, это и головные боли, и сердечные, и повышение сахара в крови по диабетическому типу, и проблемы в связках. Все это в итоге восстанавливается, но, возможно, несколько месяцев придется помучиться», — добавил он.