Блогера, напавшего на машину ФСБ в Москве, отправили в колонию

08 декабря 2021 в 18:26 Размер текста - 17 +

На машину напали в ходе протестов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогера Константина Лакеева, напавшего на машину ФСБ в ходе протестов в Москве, отправят в колонию на 2 года 8 месяцев. Об этом сообщается на официальном telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. «Тверским районным судом г. Москвы 08 декабря 2021 года вынесен приговор о признании виновным Константина Лакеева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщается в telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. С блогера взыскано 337 850 рублей для возмещения причиненного материального ущерба. Потерпевшим признано ФГКУ «Войсковая часть 44710». В январе московская полиция задержала TikTok-блогеров, напавших на машину ФСБ в ходе беспорядков 23 января в столице. Толпа закидала застрявший на Цветном бульваре в пробке автомобиль снежками, затем неизвестные разбили окна и залили водителя слезоточивым газом. Среди них был 18-летний блогер Константин Лакеев, известный как Костя Киевский. У него более 800 тысяч подписчиков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогера Константина Лакеева, напавшего на машину ФСБ в ходе протестов в Москве, отправят в колонию на 2 года 8 месяцев. Об этом сообщается на официальном telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. «Тверским районным судом г. Москвы 08 декабря 2021 года вынесен приговор о признании виновным Константина Лакеева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщается в telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. С блогера взыскано 337 850 рублей для возмещения причиненного материального ущерба. Потерпевшим признано ФГКУ «Войсковая часть 44710». В январе московская полиция задержала TikTok-блогеров, напавших на машину ФСБ в ходе беспорядков 23 января в столице. Толпа закидала застрявший на Цветном бульваре в пробке автомобиль снежками, затем неизвестные разбили окна и залили водителя слезоточивым газом. Среди них был 18-летний блогер Константин Лакеев, известный как Костя Киевский. У него более 800 тысяч подписчиков.