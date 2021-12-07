Омбудсмен ХМАО назвала мошенниками тех, кто помогает антиваксерам

08 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО псевдоюристы наживаются на антипрививочниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В ХМАО юристы, которые за деньги обещают жителям региона избежать обязательной вакцинации — мошенники. Такие псевдоюристы предлагают людям за 20-50 тысяч рублей написать заявление и восстановить их права, несмотря на то, что права человека нарушены не были. Такое мнение высказала омбудсмен по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «Такие юристы зачастую правильно копируют статьи из законодательства, но отдельные формулировки вырваны из контекста законов. Например, указывают на статью в конституции, где предписаны права на свободу передвижения и свобода выбора. Но в той же Конституции написано, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо для защиты здоровья и прав других лиц. Я бы назвала таких псевдоюристов мошенниками, они обманным путем зарабатывают деньги», — сказала Стребкова По словам уполномоченного, такие обращения часто касались обязательной вакцинации и введенной системы QR-кодов. Однако среди них есть и обращения, например, от пенсионеров. «Псевдоюрист обещает пенсионеру, что он имеет право на перерасчет пенсии, требуется только написать жалобу. Пенсионер верит, тратит свои деньги за ее оформление. На деле такие обращения не несут за собой никакой полноты, относительно конкретной ситуации человека. Соответственно, после проведенных проверок, мы сталкиваемся с тем, что права человека никто не нарушал, а значит обещание юристов восстановить права человека — ложные», — сказала уполномоченный по правам человека. И добавила, что власти ХМАО в январе планируют разработать мероприятия по противодействию подобного рода мошенникам из числа псевдоюристов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО юристы, которые за деньги обещают жителям региона избежать обязательной вакцинации — мошенники. Такие псевдоюристы предлагают людям за 20-50 тысяч рублей написать заявление и восстановить их права, несмотря на то, что права человека нарушены не были. Такое мнение высказала омбудсмен по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «Такие юристы зачастую правильно копируют статьи из законодательства, но отдельные формулировки вырваны из контекста законов. Например, указывают на статью в конституции, где предписаны права на свободу передвижения и свобода выбора. Но в той же Конституции написано, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо для защиты здоровья и прав других лиц. Я бы назвала таких псевдоюристов мошенниками, они обманным путем зарабатывают деньги», — сказала Стребкова По словам уполномоченного, такие обращения часто касались обязательной вакцинации и введенной системы QR-кодов. Однако среди них есть и обращения, например, от пенсионеров. «Псевдоюрист обещает пенсионеру, что он имеет право на перерасчет пенсии, требуется только написать жалобу. Пенсионер верит, тратит свои деньги за ее оформление. На деле такие обращения не несут за собой никакой полноты, относительно конкретной ситуации человека. Соответственно, после проведенных проверок, мы сталкиваемся с тем, что права человека никто не нарушал, а значит обещание юристов восстановить права человека — ложные», — сказала уполномоченный по правам человека. И добавила, что власти ХМАО в январе планируют разработать мероприятия по противодействию подобного рода мошенникам из числа псевдоюристов.